Verwoestende overstromingen die de Kaapverdische eilanden São Vicente en Santo Antão teisterden, hebben gezinnen en gemeenschappen voor enorme uitdagingen gesteld.

Veroorzaakt door tropische storm Erin, zorgden stortregens in slechts vijf uur voor een regenval die het jaargemiddelde van de eilanden ver overtrof. Wegen liepen onder water en huizen werden verwoest. De overstromingen hebben veel levens geëist en meer dan 1500 mensen gedwongen hun huizen te ontvluchten.

€100.000

Als reactie op deze tragedie doneert de TUI Care Foundation € 100.000 om de getroffen gemeenschappen te ondersteunen. In nauwe samenwerking met lokale partnerorganisaties ter plaatse zal de stichting langdurige ondersteuning bieden om gemeenschappen te helpen herstellen en heropbouwen. Kaapverdië neemt een bijzondere plaats in voor de TUI Care Foundation, omdat verschillende van de initiatieven actief zijn op de eilanden, zoals het ondersteunen van lokaal onderwijs, het creëren van werkgelegenheid en het promoten van duurzaam toerisme.

Verantwoordelijkheid

Alexander Panczuk (algemeen directeur van de TUI Care Foundation): “De overstromingen in São Vicente en Santo Antão hebben een verwoestende impact gehad op de lokale gemeenschappen, met tragische verliezen en wijdverspreide schade tot gevolg. De TUI Care Foundation is solidair met de getroffenen. Kaapverdië is voor ons niet zomaar een bestemming – het is een plek waar we via onze projecten duurzame relaties hebben opgebouwd, en we voelen een diepe verantwoordelijkheid om steun te bieden. Met ons noodfonds zullen we de getroffen gemeenschappen langdurige steun bieden en hen helpen de middelen te krijgen die ze nodig hebben om te herstellen en hun leven weer op te bouwen.”