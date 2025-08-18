De Spaanse regio Valencia werd in oktober 2024 geteisterd door ongekend zware weersomstandigheden. Een extreme storm bracht recordhoeveelheden regen met zich mee.

De gevolgen waren schrijnend: meer dan 230 levens gingen verloren, 90 scholen werden getroffen en meer dan 163.000 kinderen konden niet langer naar school. Als directe reactie op deze tragedie hebben de TUI Care Foundation en Educo een omvangrijk hulpprogramma opgezet, gericht op zowel directe traumaverwerking als het opbouwen van langetermijnveerkracht voor de zwaarst getroffen gebieden.

Kamp

De kern van het initiatief wordt gevormd door speciaal ontworpen groepen voor steun en traumaherstel. Hierin volgen 360 kinderen uit groep 5 en 6, een vierdaags kamp, waar buitenactiviteiten gecombineerd worden met psychosociale zorg. Deze kampen, die in 2024 al met succes zijn getest, helpen kinderen hun ervaringen te verwerken, opnieuw contact te maken met leeftijdsgenoten en een begin te maken met de emotionele verwerking van de gebeurtenissen.

Gezinnen

Tegelijkertijd werden projecten gestart op drie lokale basisscholen om bredere ondersteuning aan de gemeenschap te bieden. Zoals het bieden psychosociale hulp tijdens en buiten schooltijd, juridisch en sociaal advies voor 595 gezinnen die te maken hebben met verlies van eigendommen en schulden, en leerzame en ontspannende workshops voor kinderen. De activiteiten zijn bedoeld om hen te helpen het normale leven weer op te pakken.

Herstellen

Alexander Panczuk (Managing Director van de TUI Care Foundation) zegt: “Na de tragische overstromingen van oktober hebben kinderen en gezinnen in Valencia meer nodig dan alleen wederopbouw – ze hebben ook een weg terug nodig naar emotionele stabiliteit en hoop. Dankzij ons noodhulpfonds en de samenwerking met Educo kunnen we jongeren en volwassenen de middelen geven om trauma’s te verwerken, vertrouwen te herwinnen en routines te herstellen. Door nu te investeren in psychosociaal herstel bouwen we sterkere, veerkrachtigere gemeenschappen op voor de toekomst.”