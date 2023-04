TUI en Blue Lagoon Group kijken terug op succesvolle avond in Montfoort

Deel dit artikel

Dinsdagavond 28 maart hield TUI voor al haar Sales en Service Leads een diner in de Heeren in Montfoort, een zeer sfeervolle locatie in het schitterende oude centrum van de pittoreske Utrechtse stad Montfoort. Blue Lagoon Group was de host van deze avond die werd bezocht door 75 TUI collega’s.

Bij binnenkomst werd iedereen welkom geheten met een glas prosecco. Na het voorgerecht was het woord aan Denis Anagnostopoulos, commercieel directeur van de Blue Lagoon Group. Denis begon zijn presentatie met een corporate film waarbij Ioannis Drymonokos de hoofdrol had. Ioannis is een Griekse zwemmer uit Athene en de eerste Griekse zwemmer die ooit een Europees zwemrecord heeft behaald. Blue Lagoon ademt water. Dat is dan ook een belangrijke pijler en USP. Op een zeer creatieve en ludieke manier weet de Blue Lagoon Group in het filmpje te vertellen wie ze zijn en waarvoor ze staan. Denis heeft de reisagenten hierna meegenomen in de wereld van Blue Lagoon en van alles verteld over de verschillende resorts. Uit de presentatie kwam duidelijk naar voren dat Blue Lagoon, ook in coronatijd, behoorlijk heeft geïnvesteerd in het uitbreiden (nieuw deel Blue Lagoon Village) en renoveren (onder meer Palazzo del Mare & Blue Lagoon Resort) van haar resorts. Op dit moment wordt er nog druk gewerkt aan de bouw van het nieuwe waterpark in Blue Lagoon Princess. Na een informatieve presentatie hebben de reisagenten genoten van de voortzetting van het diner. De avond werd door de aanwezige reisagenten zeer gewaardeerd.

Sales & Service Lead-ontwikkelprogramma

De avond luidde ook ‘het jaar van de Sales & Service Lead in’. Een jaar waarin actief aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van deze groep van 80 TUI collega’s. Zij zijn binnen hun regio samen met een of meerdere Sales & Service Leads verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de verkoop en serviceverlening van vier tot zes TUI shops. In dit ontwikkeltraject staat ieder kwartaal een ander thema centraal, zoals communicatie, coaching, commercie en samenwerking.

Samenwerking TUI – Blue Lagoon

Blue Lagoon Group is al jaren een vaste waarde in het TUI aanbod. Er is een sterke en exclusieve samenwerking tussen beide partijen. Ze bieden in totaal zeven hotels aan op Kos en Chalkidiki, allen vijf sterren all-inclusive hotels. W. Drie van de zeven hotels zijn concepten (TUI Blue for two Palazzo del Mare op Kos, TUI Blue for families Princess en TUI Blue for two Palace op Chalkidiki). Naast de concepten heeft een Blue Lagoon hotel ook één TUI Kids club label; Blue Lagoon Village. De hotels zijn geschikt voor alle doelgroepen en bieden hiermee voor ieder wat wils. Van adults only tot gezinnen met kinderen.

Auteur Sharon Evers