TUI kondigt met trots een nieuwe samenwerking aan met The Walt Disney Company Benelux voor de release van ‘Mufasa: The Lion King’. De live-action prequel van de Oscar-winnende animatieklassieker The Lion King uit 1994.

TUI nodigt klanten uit om de magie van Afrika te ervaren op de website, de social media kanalen en in de TUI Shops. Ook wordt er een speciale rondreis ontwikkeld. De samenwerking tussen TUI Nederland & België en Disney Mufasa: The Lion King is een uniek partnership waarin verhalen tot leven komen.

Rondreizen

“Net zoals The Walt Disney Company onvergetelijke verhalen creëert, doen wij dat met onze rondreizen. Door deze samenwerking verbinden we het decor van The Lion King met de schoonheid van bestemmingen als Kenia, Tanzania en Zanzibar – de plekken waar inspiratie is opgedaan door de filmmakers. Als marktleider willen we onze reizigers niet alleen inspireren, maar hen ook de mogelijkheid bieden om zelf deel uit te maken van die magie”, aldus Roosmarijn Quartier (Director Marketing & Distribution Support TUI Nederland en België).

The Big Five

TUI neemt je in aanloop naar de release van de film in de Nederlandse bioscopen op 18 december dan ook mee op een digitale safari door hun website. Wie op TUI.nl goed zoekt in het aanbod van Afrikaanse rondreizen, vindt de Big Five figuren die ook in Disney ‘Mufasa: The Lion King’ schitteren. Spot je alle vijf de dieren dan maak je kans op een Disneyland Paris arrangement voor vier personen. De actie loopt van 25 november tot en met 17 december. Op donderdag 19 december wordt de winnaar bekendgemaakt. Onder alle deelnemers worden bovendien nog een aantal bioscooptickets voor de film verloot. Tijdens de campagne zet TUI ook het gevarieerde Afrika aanbod in de spotlights met een op Disney Mufasa: The Lion King geïnspireerde rondreis. Deze reis is vanaf 18 december boekbaar.

Bekijk hieronder de trailer van Mufasa: The Lion King.