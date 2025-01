TUI fly vloog vanochtend voor de eerste keer van Schiphol naar Kajaani in Finland. Aanwezig waren onder meer Manfred Lahey (Head of Product Sun & Beach TUI NL & Business Development Product & Cruises TUI BeNe) en Wilco Sweijen (Airline Partnerships Director at Amsterdam Airport Schiphol).

Om kennis te maken met de bestemming vloog er direct een groep reisprofessionals mee voor de eerste studiereis van het jaar. TUI fly vliegt van 17 januari tot en met 14 maart met een directe vlucht elke vrijdag vanaf Amsterdam naar Kajaani.

Aanvulling

De nieuwe bestemming Kajaani vormt een mooie aanvulling op de bekende resorts rondom de luchthavens van Kittilä, Kuusamo en Ivalo, waar TUI fly al enige jaren op vliegt. Deze bestemmingen zijn bekend en geliefd bij de Nederlandse vakantiegangers en reisagenten. Steeds meer vakantiegangers willen de winterse activiteiten ervaren.

Arctic Lakeland

In Kajaani zijn alle zo geliefde noordelijke winteractiviteiten te vinden, zoals een huskytocht of rit per snowscooter en het noorderlicht zien. Het is gelegen in de ongerepte sneeuwzekere vlaktes met de grote bevroren meren in de regio Arctic Lakeland. Kajaani is minder bekend dan de plaatsen in het iets hoger gelegen Finse Lapland, maar heeft veel te bieden. En omdat het nog minder druk bezocht is, zijn de prijzen er zeer interessant. Het aanbod aan accommodaties varieert van houten cabins tot hotels met vele faciliteiten, gelegen in alle rust in het witte wonderland ofwel in een levendig dorp.