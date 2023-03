TUI gaat golfreizen meer onder de aandacht brengen

Deel dit artikel

TUI Golfreizen is dit jaar de naamgevend sponsor van de LinkedGolf Laddercompetitie. “We hebben voor 2023 veel mooie plannen om TUI Golfreizen onder de aandacht te brengen”, aldus Reinier Boss (Productmanager TUI Sports).

Deze individuele competitie wordt al jaren succesvol georganiseerd door LinkedGolf en wordt gespeeld van maart tot en met november. Door het slimme scoresysteem zijn de kansen op een hoge eindklassering voor alle golfers gelijker. Iedereen met een handicap van 54 of lager kan zich inschrijven. Deelname aan de competitie is gratis.

TUI Golfcompetitie

Reinier: “Om TUI Golfreizen onder de aandacht te brengen, zijn we onder meer groots aanwezig op de Holland Golf Show in maart en hebben we dit voorjaar onze eigen TUI Golfcompetitie. Dat is echt een feestje voor de club waarbij clubleden strijden om een plaatsje in de grote landelijke finale. Golfclubs kunnen zich hiervoor nog aanmelden. We zochten daarnaast nog naar een event met landelijke dekking waarbij ook de golfers die niet aan een club verbonden zijn, kunnen meespelen. Lekker laagdrempelig. LinkedGolf heeft een groot online bereik van enthousiaste en nog belangrijker, reislustige golfers. Dat sluit goed aan bij ons product. TUI Golreizen en LinkedGolf zijn wat dat betreft een goede match.”

Sterk merk

Peter van den Broek (CEO LinkedGolf): “We zochten een sponsor die meerwaarde kan bieden voor onze 10.000+ leden door middel van leuke ledenvoordelen. TUI is een sterk merk en biedt sinds kort compleet verzorgde golfreizen aan. Zij ontzorgen de golfer volledig met complete golfreizen, zelfs inclusief vlucht en dat zien wij als een echte meerwaarde. We hebben de stoute golfschoenen aangetrokken en hebben contact gelegd, er lag al snel een mooie putting lijn en de put was snel gemaakt. Bij ons staat de LinkedGolf Laddercompetitie voor golfen waar, wanneer en tegen wie je maar wilt en dat sluit naadloos aan bij het product dat TUI Golfreizen biedt, geen verplichte pakketten maar zelf je reis samenstellen. Kies een bestemming en de rest wordt geregeld.”

Auteur Dylan Cinjee