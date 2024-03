Vanaf half maart tot eind april rijdt een groot aantal TUI-collega’s, waaronder het sales-team en andere collega’s, het hele land door om haar retailpartners te bezoeken.

Dimitri Joannides, Sales Manager Channelmanagement Retailpartners, benadrukt het belang van persoonlijk contact: “Kort bijpraten met de nodige nieuwtjes en we zijn vooral benieuwd naar input vanuit de reisagent. Tijdens deze salesrun zetten wij de reisagent ook in het zonnetje en komen dan ook niet met lege handen. Wat we precies meebrengen? Dat blijft nog even een verrassing.”

Het sales-team is momenteel druk bezig met de laatste voorbereidingen. Alle sales-runners zowel in Enschede als in Rijswijk worden voorzien van de nodige informatie, routes worden uitgestippeld én natuurlijk iedereen ‘bevoorraden’, zodat de presentjes op alle reisbureaus met veel plezier uitgedeeld kunnen worden.

De live Happy TUI Salesrun is van 18 maart tot en met 26 april.