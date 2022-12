TUI groeit verder op Curaçao met bouw TUI BLUE hotel

Deel dit artikel

Gisteren werden in aanwezigheid van Gilmar Pisas, Minister President Curaçao, de handtekeningen gezet onder het contract voor de bouw van het TUI BLUE Curaçao in Santa Martha (Bandabao).

Arjan Kers, General Manager TUI Nederland: “TUI en Curaçao zijn al jarenlang met elkaar verbonden. Ik ben dan ook trots vandaag aan te kunnen kondigen dat we samen met de familie Vogels en Van Alstede een prachtig nieuw hotel op Curaçao gaan realiseren. Dat we straks onze klanten hier een hotel met TUI-signatuur kunnen bieden is fantastisch. Het is een prachtige aanvulling op ons aanbod op Curaçao. Santa Martha is hiervoor de perfecte locatie, met de authentieke omgeving en gelegen aan een van de mooiste stranden van de Caribbean. Met dit hotel krijgt Curaçao er een mooie toeristische trekpleister bij waar we hopelijk veel TUI-klanten blij mee gaan maken.”

De ontwikkeling van het hotel is in handen van de families Vogels en Van Alstede. De familie Van Alstede – die recent het nieuwe kantoorpand van TUI in Willemstad heeft ontwikkeld – houdt zich vooral bezig met de bouwkundige kant van het project. De hotelierfamilie Vogels (van onder andere Avila Beach Hotel en LionsDive) neemt het management voor zijn rekening. Naar verwachting zal in augustus volgend jaar het bouwproces starten. En als alles volgens planning verloopt, opent TUI BLUE Curaçao in de winter van 2025 de deuren.

Extra stimulans voor toerisme

De ontwikkeling van het TUI BLUE hotel zal het toerisme op het eiland een enorme stimulans geven. Het zal niet alleen gasten uit Nederland verwelkomen. De verwachting is dat ook vakantiegangers uit andere TUI landen hun weg naar dit concepthotel zullen vinden. Daarnaast brengt het hotel werkgelegenheid met zich mee en biedt het op economisch en toeristisch gebied interessante groeimogelijkheden voor de westkant van het eiland.

TUI Dreamliner

Dankbaar voor het feit dat Minister President Pisas aanwezig was bij het tekenmoment, kreeg hij namens TUI en de familie Vogels en Van Alstede een customized schaalmodel van de TUI Dreamliner. Beschilderd door Serena’s Art Factory in de thema’s Curaçao, Soto – waar Pisas vandaan komt -, samenwerking en natuurlijk TUI BLUE.

Author Sharon Evers