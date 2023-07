TUI start deze week met een unieke actie in de reisbureaus. Met behulp van de nieuwste Artificial Intelligence technologie wordt op een innovatieve manier het wintersportaanbod van de reisorganisatie in de kijker gezet.

“Deze nieuwe toepassing van generatieve AI stelt ons in staat om op een frisse en prikkelende manier te communiceren met onze klanten. Met deze innovatie, hopen we mensen nieuwsgierig te maken en te inspireren om onze wintersportbestemmingen te ontdekken”, aldus Frans Leenaars (Chief Marketing Officer Western Region van TUI).

AI

De techniek die is gebruikt is een combinatie van door AI gegenereerde beelden en een QR-code die helemaal geïntegreerd is in het beeld. Met als resultaat een inspirerende visual die door de QR-code die erin verwerkt is, niet alleen de wintersportbeleving geeft, maar tegelijkertijd ook meer informatie over het wintersportaanbod van TUI.

Winactie

In totaal zijn er vier verschillende beelden die vanaf vandaag tot en met 13 augustus in alle TUI shops te zien én te scannen zijn, waaronder een Zweeds wintersportbeeld. Om ook deze nieuwste TUI wintersportbestemming onder de aandacht te brengen.Tevens is er een winactie aan gekoppeld. Scan je de QR code en vul je vervolgens je gegevens in, dan maak je kans op een wintersportvakantie naar Zweden voor 4 personen (2 volwassenen en 2 kinderen) met vertrek op 23 december 2023. De actie loopt tot en met 13 augustus 2023.