TUI houdt studiereizen naar Boa Vista en New York

TUI houdt eind dit jaar studiereizen naar Boa Vista en New York, dat laat de reisorganisatie weten.

“Van 9 tot en met 13 december reizen we af naar Kaapverdië, Boa Vista. We verblijven in het fantastische, onlangs gerenoveerde adults only hotel RIU Karamboa. Laat je onderdompelen in de luxe en gastvrijheid van de RIU hotels en bijpraten over alle RIU nieuwtjes door Christine van Riu. Per jeep ontdekken we de uitgestrekte woestijnen, groene oases en paradijselijke zandstranden van Boa Vista”, laat Jantine Beil weten.

The Big Apple

Dit voorjaar stond er al een New York studiereis op de planning, maar deze kon helaas niet doorgaan. “We gaan in de herkansing van 6 tot en met 11 november met een verblijf in de nieuwste RIU aanwinst: RIU Plaza Manhattan Times Square. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar voor deze exclusieve trip naar The Big Apple. Kijk op TUI Online voor meer informatie en de inschrijflink.”

Author Dylan Cinjee