TUI introduceert WhatsApp groepsrondreizen: op reis vanuit huis

Dit voorjaar ondanks de reisrestricties toch een mooie rondreis maken? Dat kan met de eerder deze maand door TUI gelanceerde WhatsApp groepsrondreizen. Onder begeleiding van een ervaren TUI reisleider ga je samen met een klein aantal medereizigers vanuit huis op een interactieve reis. Ideaal als voorproefje van een reis die op je wensenlijst staat of om nog eens herinneringen op te halen aan die ene geweldige vakantie.

Hoe werkt het?

Het idee van de WhatsApp groepsreizen komt van Inge Otten, mobiel reisadviseur bij TUI at Home. TUI heeft het initiatief vervolgens enthousiast omarmd en verder uitgewerkt. Geïnteresseerden kunnen gratis deelnemen aan een WhatsApp groepsrondreis. Per reis is er plek voor maximaal 20 deelnemers. Op de dag van ‘vertrek’ komen alle deelnemers bij elkaar in een WhatsApp-groepgesprek. De reisleider introduceert zichzelf en begeleidt de reis met dagelijkse updates, mooie foto’s en filmpjes, interessante weetjes over de bestemming of een heerlijk recept van een streekgerecht. Om zo, ook al is het vanuit huis, de bestemming écht te kunnen beleven.

Zeven bestemmingen

TUI biedt in totaal zeven bestemmingen aan. De eerste reizen naar onder andere de Baltische staten en Japan hebben al plaatsgevonden. Voor de maand mei staan ook nog een aantal reizen op de planning. Zoals de 8-daagse rondreis Karakteristiek Andalusië en de Hello Ireland rondreis.

Positieve ervaringen

Anke van Doveren, Head of Product Tours bij TUI Nederland is net als de deelnemers en reisleiding enthousiast over het concept: “Ik ben zelf op twee reizen mee geweest en het is geweldig om te zien dat er veel interactie onderling is, tussen reisleider en de deelnemers maar ook tussen deelnemers onderling. Over wat de beste tijd van het jaar is om naar de bestemming te reizen, de geschiedenis van het land, de leefgewoonten, lokale keuken en muziek. Nu echt reizen nog even niet kan is dit een leuk en innovatief alternatief. Even wegdromen bij de mooie beelden en bijzondere verhalen en meteen inspiratie opdoen voor je volgende echte reis. Een perfecte combinatie als je het mij vraagt!”

Reisleider Dorien begeleidde al verschillende WhatsApp rondreizen: “Het is heerlijk om na lange tijd weer echt met mijn vak bezig te kunnen zijn. De virtuele reizen die ik tot nu toe begeleid heb waren stuk voor stuk uniek omdat de interactie en vragen per reis totaal verschillend zijn. Net als tijdens een echte rondreis. De deelnemers genoten van de foto’s, filmpjes en verhalen die drie keer per dag gedeeld werden. Het is een geweldige manier om onze reislust toch een beetje te stillen. Net als onze deelnemers word ik daar gewoon blij van.”

Aanmelden en meer informatie

Alle informatie, spelregels en voorwaarden zijn terug te vinden op een speciale pagina op de website van TUI. Hier kan je je ook aanmelden voor één of meerdere reizen: https://www.tui.nl/groepsrondreizen/whatsapp/

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.