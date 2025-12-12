Voor de komende kerstvakantie stijgt het aantal TUI-boekingen voor zonvakanties met 17% en het aantal wintersportvakanties blijft gelijk aan dat van vorig jaar. Alternatieve sneeuwervaringen in Zweden, Noorwegen en vooral Finland groeien in populariteit. Dat maakt de reisorganisatie vandaag bekend.

Het merendeel van de kerstvakantiegangers vertrekt naar de zon. Vooral Spanje is geliefd, in het bijzonder de Canarische eilanden Gran Canaria en Tenerife. Spanje wordt op de voet gevolgd qua aantal reizigers door de bestemmingen in de Caribische zon. Curaçao is koploper met een plus van 55%. Die enorme stijging is ongetwijfeld geholpen door de inzet van extra TUI fly vluchten in de komende weken. Ook Bonaire profiteert hiervan met een plus van 34%. Andere populaire zonbestemmingen deze winter zijn Egypte en Mexico.

Liefhebbers van sneeuw zijn er ook genoeg. Met de auto naar de wintersport in Oostenrijk staat nog altijd bovenaan, maar is licht dalend met -5%. Frankrijk daarentegen laat een stijging van 8% zien. Andersoortige sneeuwvakanties zoals in Finland, Zweden en Noorwegen maken een steeds groter deel uit van het ‘witte-winter-plezier’ van reizigers en laten ook een groei zien.



Londen in kerstsfeer zien, dat is de favoriete stedenreis in de kerstvakantie, zelfs 16% meer reizigers gaat naar deze stad Engeland. Ook Spanje verwelkomt eenzelfde stijging in reizigers en die zoeken dan voornamelijk de zuidelijke steden Valencia en Sevilla op. New York is in de kerstweek dan weer minder populair deze kerstvakantie.

Rondreizen en dan vooral met het gezin, vaak ook met meerdere generaties, zijn ook een hit in de kerstvakantie. Het is dan vooral Tanzania dat de boventoon voert; een safari in combinatie met een verblijf op Zanzibar.