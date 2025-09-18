TUI en de Omani ontwikkelingsmaatschappij OMRAN zijn een strategisch partnerschap aangegaan waarbij OMRAN voor ongeveer 1,4% aandeelhouder wordt in de TUI Group en er vijf nieuwe hotels worden gebouwd in Dhofar (Oman).

TUI en OMRAN willen Oman beter op de kaart zetten als zon- en strandbestemming, in lijn met de nationale ontwikkelingsstrategie ‘Oman Vision 2040’. Als eerste stap bouwen TUI en OMRAN vijf nieuwe hotels in de zuidelijke regio Dhofar. Deze accommodaties, die onder bekende TUI-merken zullen vallen, moeten in de winter van 2028 hun deuren openen. De projecten worden duurzaam ontwikkeld en moeten niet alleen toeristen trekken, maar ook werkgelegenheid en kansen voor lokale ondernemers creëren.

OMRAN wordt aandeelhouder

OMRAN wordt voor ongeveer 1,4 procent aandeelhouder in TUI Group. Dit gebeurt via de uitgifte van nieuwe aandelen, waarmee de samenwerking voor de lange termijn wordt vastgelegd.

Meer reizigers

De Omani minister van Toerisme, Salem Mohammed Al Mahruqi, noemt de overeenkomst een belangrijke stap: “We willen meer reizigers aantrekken, hoogwaardige banen creëren en duurzame investeringen stimuleren.” TUI-topman Sebastian Ebel ziet grote kansen: “We gaan in Oman aan de slag met hotels, ervaringen en cruises, net zoals we dat eerder in andere regio’s hebben gedaan.”

Volgens OMRAN-voorzitter Azzan Qassim Al Busaidi helpt de samenwerking Oman uit te laten groeien tot een jaarrond bestemming: “Met internationale expertise en onze lokale visie zetten we een grote stap richting duurzame groei.”