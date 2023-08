TUI kondigt een nieuwe TIME TO SMILE aan in Oostenrijk. TIME TO SMILE Golden Lodges Rauris is een nieuwe TIME TO SMILE en ligt in het dorpje Rauris in Oostenrijk.

Het is de twintigste TIME TO SMILE op de zestiende bestemming voor TUI. “De accommodatie heeft 26 appartementen die variëren tussen twee en acht personen en is daarom erg geschikt voor families. De accommodatie ligt aan de piste in het skigebied van Rauris en binnen een half uur rijden ben je in Zell am See. In de zomer kun je in de omgeving goed hiken en mountainbiken en de accommodatie is geschikt voor golfliefhebbers. Binnen een straal van 20 kilometer vind je al vijf mooie 18 holes golfbanen”, aldus Dimitri Joannides (Salesmanager TUI Nederland).

TUI Ski Express

De nieuwe accommodatie is zowel te boeken met het vliegtuig, op eigen vervoer als met de TUI Ski Express.

Foto’s: TUI