TUI.nl voor zevende jaar op rij verkozen tot populairste reiswebsite

TUI.nl is tijdens de website de Website van het Jaar verkiezing op 26 november jl. uitgeroepen tot populairste website van 2020 in de categorie Reizen. Voor de zevende keer op rij heeft de Nederlandse consument de website van TUI verkozen tot winnaar.

De Website van het Jaar verkiezing is de grootste online publieksprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste en populairste websites van Nederland. Tijdens de verkiezing, dit jaar de 20e editie, zijn in totaal 446.241 stemmen uitgebracht. Er kon in 39 categorieën gestemd worden. Dankzij 4.959 stemmen en een gemiddeld cijfer van een 9.24 liet TUI maar liefst 11 andere genomineerden in de categorie Reizen achter zich.

