TUI doet voor de derde keer op rij niet mee aan ‘Black Friday’, maar doopt vandaag juist om tot Fair Friday en richt zich daarmee op aanbiedingen van het duurzamere aanbod van de reisorganisatie, en opent het kleinste reisbureau van de toekomst. TUI zegt dit te doen om niet alleen bij vakanties van nu stil te staan, maar ook bij reizen in de toekomst. “Want ook toekomstige generaties willen kunnen genieten van mooie reizen.”

“Natuurlijk willen we zorgdragen voor onze aarde en we willen al het moois van onze planeet ook blijven bezoeken. Daarom willen we reizen op een verantwoorde manier. En je reis duurzamer maken, kan vaak al met wat kleine aanpassingen en hoeft niet duurder te zijn dan een gewone vakantie. Dat is de boodschap van Scott, Mason en Nora, de drie jonge TUI-reisadviseurs van het reisbureau voor de toekomst. Zij gaan in gesprek met voorbijgangers over hun vakantiewensen en geven tips hoe dat ook duurzamer kan. Zij willen immers over 50 jaar ook nog op vakantie kunnen. Reizigers kunnen bijvoorbeeld een Fair Travel-accommodatie boeken met een internationaal erkend duurzaamheidslabel, op stedentrip te gaan met de trein of op wintersport met de TUI Ski Express. Deze jonge mensen geven hun reisadvies in het kleinste reisbureau van Nederland; een pop-up TUI Minishop in Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam.”

Fair Travel

Met een Fair Travel reis van TUI verblijf je altijd in een accommodatie met een internationaal erkend duurzaamheidslabel. Bovendien is per persoon € 2 in de reissom inbegrepen, dat bedrag wordt door TUI verdubbeld. Van de opbrengst gaat de helft naar wereldwijde projecten van TUI Care Foundation. De andere helft investeert de reisorganisatie in duurzame innovatieve projecten, zoals elektrisch vervoer op vakantiebestemmingen. Vorig jaar werd met Fair Travel in Nederland en België samen een bedrag opgehaald van ruim € 2,4 miljoen.

Foto: Mason, Nora en Scott bij het reisbureau voor de toekomst.