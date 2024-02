Na een grondige verbouwing opende eerder deze maand de spiksplinternieuwe TUI shop in winkelcentrum Gouweplein in Waddinxveen de deuren. Aankomend weekend wordt dit feestelijk gevierd, met een officiële opening op vrijdag door wethouder de heer Kerssies en het hele weekend leuke (win)acties voor klanten.

Na een aantal jaren afwezigheid is TUI weer terug in het straatbeeld van Waddinxveen. De shop is sinds 12 februari geopend en heeft een team ervaren en enthousiaste reisadviseurs dat klaarstaat om advies op maat te geven en reizen tot in de puntjes te verzorgen. De shop is een plek waar je onder het genot van een kopje koffie inspiratie op kunt doen voor je vakantie, maar waar je ook in alle privacy een mooie reis kunt laten samenstellen. Uiteraard kan gekozen worden uit het complete aanbod van TUI, maar ook het aanbod van andere reisaanbieders is bij TUI Waddinxveen te boeken.

Perfecte locatie

Regional Manager Astrid van der Zwaag is enthousiast over de nieuwe shop: “We zijn heel trots dat we deze mooie winkel hebben kunnen openen op deze prachtige plek in Waddinxveen. Het winkelcentrum Gouweplein is voor ons de perfecte locatie. We zijn blij dat we na een paar jaar afwezigheid weer terug zijn in Waddinxveen. De afgelopen weken hebben we al gemerkt dat we hier heel welkom zijn. Ik nodig iedereen dan ook van harte uit om langs te komen. De koffie staat klaar!”

Persoonlijke aandacht en advies

TUI investeert heel bewust in de reisbureaus als belangrijk onderdeel van de omnichannel strategie. In deze strategie bestaan online en offline naast elkaar. De 136 shops verdeeld over heel Nederland geven het merk een gezicht en staan dichtbij de klant. En die klant weet het reisbureau (weer) steeds meer te vinden. Mensen hebben behoefte aan zekerheid, persoonlijke aandacht en advies. En daarvoor kunnen ze nu dus ook weer terecht bij TUI Waddinxveen.

Feestelijk openingsweekend

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 februari wordt de opening feestelijk gevierd. Op vrijdagmiddag om 17.30 uur zal wethouder Kerssies in aanwezigheid van genodigden de officiële opening verrichten. En gedurende het hele weekend zijn er leuke (win)acties voor klanten. Zoals een rad met leuke prijzen en een bibberspiraal. Het enthousiaste TUI team staat klaar om iedereen welkom te heten!