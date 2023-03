TUI over influencers: “Het plaatje moet kloppen”

Deel dit artikel

‘Oh, dat wil ik ook’. Deze zin heeft iedereen wel eens uitgesproken bij het horen van mooie vakantieverhalen. Het is de kracht van de verteller of je aan zijn lippen blijft hangen. Dit kan in woorden, maar zeker ook in beelden. Je wordt als ware beïnvloed. Een fenomeen dat zeker niet nieuw is, maar tegenwoordig heeft de ‘beïnvloeder’ een eigentijdse naam: influencer. Wat is de kracht van deze mensen? Waarom wordt ermee samengewerkt?

TUI werkt zo’n zes jaar met content creators en bekende influencers. Waarom? Christine van Hedel (Sr. Marketeer Influencers & Social Media bij TUI) geeft antwoord: “Samen met onze TUI-creators en influencers creëren we authentieke reiscontent, die wij vervolgens plaatsen op onze socials. Door samen te werken met influencers die veel volgers hebben, zoals Dee met haar anderhalf miljoen volgers, verrijken we de achterban en doelgroep van diegene met vakantie-inspiratie. Natuurlijk creëren we met onze interne creators ook content, op onze eigen kanalen scoort die content net zo goed als die van de influencers, maar soms heb je net even wat meer bereik nodig. En dat realiseren we met bekende influencers. Als we bijvoorbeeld een bepaalde campagne extra in de kijker willen zetten en op zoek zijn naar een stuk bereik, is het handig om een bekende influencer in te zetten. We kijken per campagne en bestemming of we er een creator of een influencer naartoe laten gaan. Gemiddeld gaat er twee keer per maand een influencer voor ons op reis.”

Wie?

TUI werkt in 2023 samen met Dee (influencer en YouTuber), Froukje de Both (presentatrice), Daisy Oppelaar (influencer), het Marokkaanse zussenduo van Healthy Sisters, Kristen Schilder (columnist en vrouw van Nick Schilder) en Moïse Trustfull (actrice en presentatrice). “We kijken altijd naar welke influencer past bij de verschillende doelgroepen en soorten reizen van TUI. Zodra we bijvoorbeeld gezinsvakantie extra willen belichten, werken we samen met een influencer die zelf een gezin heeft. De doelgroep moet zich kunnen herkennen in diegene. Centraal staat altijd de vraag: ‘Wat of wie willen we ermee bereiken?’. Hiervoor overleggen we met de productmanagers, maar ook met de influencer zelf. Zij moet zich ook prettig voelen op een bepaalde bestemming of soort reis.” Op de vraag waarom er juist is gekozen voor deze influencers waarmee TUI werkt, antwoordt Christine: “We kijken naar authenticiteit en of de TUI-waardes goed bij die persoon passen. Het plaatje moet kloppen.”

