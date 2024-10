Op 8 oktober is het eindelijk zover: TravDay! Het TUI Sales Team is uiteraard van de partij. En we komen niet met lege handen. Zorg dat je er op je best uitziet, want we gaan deze dag op een leuke manier vastleggen.

Heb je vragen of wil je gewoon een gezellig praatje maken? Dan staan wij ook voor je klaar! Dit wil je niet missen, dus kom zeker langs voor een inspirerende en gezellige ontmoeting. We kijken ernaar uit je te zien op 8 oktober!

Foto (vlnr): Celine Verdonschot, Vera Schilder, Marije Bruinenberg en Anne Tattersall.

TravDay, 8 oktober in De Rijtuigenloods te Amersfoort

TravDay is terug en groter dan ooit! Volg boeiende subsessies, doe waardevolle nieuwe inzichten op via TRAVELNEXT, netwerk tijdens de RMC Meetup en laat een professionele zakelijke pasfoto maken. Vergeet ook de uitgebreide Roadshow van het Spaans Verkeersbureau niet! Daarnaast maak je kans op spectaculaire prijzen, waaronder een hoofdprijs van WavesOnline.com

Meld je vandaag nog aan!