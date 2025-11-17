Ook dit jaar ging het salesteam van TUI het land in op bezoek bij partner reisbureaus. In totaal bezocht het team de afgelopen twee manden 160 reisbureaus door heel het land.

Sebastiaan de Vries (Head of 3rd Party Sales TUI Nederland & België): “De Salesrun is altijd een van de hoogtepunten in het jaar. Het team is met veel plezier het land ingegaan om onze partners te ontmoeten, het laatste product nieuws met hen te delen en ze te bedanken voor de samenwerking. Een mooie manier om te laten zien dat we er zijn voor onze partners en onze betrokkenheid te tonen bij dit voor ons zo belangrijke verkoopkanaal.”

Ook de partners zijn enthousiast. Joey Meijer, Reisbureau Klooster Hoogezand: “Face to face zaken bespreken en even dat persoonlijke contact heeft absoluut onze voorkeur. Daarbij hebben we natuurlijk de ‘TUI hug’ voor elk van het team, met plezier in ontvangst genomen.”

Ludieke attentie

Naar goed gebruik was er een ludieke attentie voor de partners. Deze keer in de vorm van een “TUI hug”; een lekkere warme plaid voor de koude winteravonden. Het belangrijkste (product)nieuws werd op een interactieve manier gedeeld. In de vorm van speciale boardingpassen voorzien van QR codes die toegang gaven tot de verschillende presentaties, van onder andere RIU, Rixos en TUI Hotels & Resorts. En met verstopte letters in de presentaties konden ook nog eens mooie prijzen gewonnen worden.