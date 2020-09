TUI stopt met vakanties aanbieden onder het merk KRAS

TUI Nederland biedt momenteel producten aan onder de merken TUI en KRAS. Per 1 april 2021 zal TUI niet langer vakanties aanbieden onder het merk KRAS en wordt een groot deel van het productaanbod ondergebracht bij het merk TUI.

In het kader van de digitale transformatie die TUI moet klaarmaken voor de toekomst en de kostenbesparingen die naar aanleiding van de coronapandemie nog dringender zijn geworden, zijn bepaalde ingrijpende maatregelen onvermijdelijk. Zo heeft TUI Nederland besloten om volledig de focus te leggen op haar hoofdmerk TUI. Het huidige aanbod van KRAS zal voor een deel behouden blijven, maar hierdoor voortaan onder het merk TUI worden aangeboden. Dit verlaagt de kosten en verhoogt de efficiëntie, omdat de focus dan komt te liggen op één merk op één platform. De doelgroep waar het merk KRAS zich op richt, de actieve 50+’ers, zal daarmee ook door TUI worden aangesproken met een relevant aanbod. Mogelijke personele gevolgen worden nog in kaart gebracht. Alle KRAS-afdelingen zijn al in een eerder stadium geïntegreerd binnen de TUI organisatie, sinds de sluiting van het pand in Ammerzoden afgelopen mei.

KRAS Touringcars

Het busbedrijf KRAS Touringcars in Ammerzoden staat los van TUI en is eigendom van de familie Kras. De samenwerking van TUI met KRAS Touringcars blijft bestaan. KRAS is een merk met een lange historie. In 1922 begint Johan Kras een lijndienst met paard en wagen van Ammerzoden naar Den Bosch. Na de oorlog specialiseert KRAS zich in groepsvervoer, dagtochten, georganiseerde uitstapjes en meerdaagse touringcarreizen. Vanaf 2007 richt KRAS zich als direct seller vooral op verkoop via internet. Het huidige KRAS biedt reizen naar meer dan tachtig landen, waaronder vliegvakanties, culturele (bus)rondreizen en (rivier)cruises. In 2000 wordt het bedrijf KRAS een onderdeel van het portfolio van TUI Nederland en vanaf oktober 2018 is KRAS een merk van TUI Nederland. Het merk is de laatste jaren vooral bekend om het toegesneden productaanbod voor actieve 50+’ers die graag de wereld ontdekken.

Zwaar

Arjan Kers, general manager TUI Nederland: “KRAS stond aan de wieg van de reisbranche in Nederland en was een van de eerste bedrijven die zich op het uitgaand toerisme richtten. Het 100-jarig jubileum zou in 2022 vallen. Het besluit om het merk nu van de markt te halen is verstandig en noodzakelijk, maar valt me zwaar”.

