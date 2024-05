Het vakantiegeld dat de meeste Nederlanders eind deze maand krijgen, is interessant voor diverse bedrijven. Uit een recente online poll van TUI op social media blijkt dat de meeste Nederlanders hun vakantiegeld nog steeds het liefst besteden aan reizen.

Veel mensen kiezen ervoor om hun jaarlijkse reisspaarpot te gebruiken voor een welverdiende vakantie in plaats van andere consumptiegoederen. Uit de poll, gehouden onder bijna 1000 Nederlanders, blijkt dat 57% van de respondenten van plan is hun vakantiegeld te gebruiken om een reis te boeken. En 23% legt het vakantiegeld opzij om te sparen. Daarnaast weet 9% nog niet hoe ze het vakantiegeld gaan besteden en 11% geeft aan geen vakantiegeld te ontvangen. Deze resultaten benadrukken het belang van vakantie voor de Nederlandse consument, zelfs in een tijd waarin er concurrentie is van andere bestedingsmogelijkheden.

Zomervakantie

Reizigers uit Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk wachten niet langer met het boeken van hun vakanties. De last minute boekingen zijn ook daar volop aan de orde. “De populariteit van topbestemmingen neemt snel toe, er bestaat een reëel risico dat de favoriete bestemmingen van Nederlandse vakantiegangers straks niet meer ruim beschikbaar zijn. Met de zomervakantie voor de deur is het cruciaal om snel te handelen en de bestemming en de accommodatie van je voorkeur te reserveren voordat deze niet meer beschikbaar is”, laat TUI weten.

Turkije

De hoogzomerboekingen voor Turkije kwamen volgens TUI iets later op gang en daarom biedt dit veelzijdige vakantieland nog voldoende mogelijkheden op dit moment. “De prachtige kustlijn biedt bekende en geliefde vakantieresorts in zowel de regio van Antalya, als Dalaman en Izmir. Bovendien zorgt de gunstige wisselkoers ervoor dat vakantiegangers meer waar voor hun geld krijgen, wat een aantrekkelijke factor is voor diegenen die hun vakantiegeld optimaal willen benutten. Natuurlijk is er in de grote vakantielanden Spanje en Griekenland op dit moment ook nog aanbod, maar dat wordt snel vol geboekt, nu de last minute boekingen op stoom komen in de Noord-Europese landen.”