Het televisieprogramma Cruise Life van Holland America Line komt terug met een gloednieuw tweede seizoen. Het programma is vanaf zondag 7 december om 17.00 uur te zien op RTL 4.

Presentator Koert-Jan de Bruijn neemt de kijkers opnieuw mee op een ontdekkingsreis aan boord van de Nieuw Statendam van HAL. Daarnaast laat Chimène van Oosterhout in dit seizoen de Noorse fjorden zien. Zij reist mee op de Rotterdam.

In dit tweede seizoen ontdekken kijkers de veelzijdigheid van cruisen: van zonovergoten bestemmingen in het Middellandse Zeegebied, waar Koert-Jan reist op de Nieuw Statendam, tot de indrukwekkende natuur van Noord Europa en de Noorse fjorden met Chimène aan boord van de Rotterdam.

De afleveringen laten zien hoe een cruise de perfecte combinatie biedt van zon, strand, stedentrip en cultuur, én in Noord Europa spectaculaire natuur, historische steden en unieke fjordenbelevenissen. Ook wordt duidelijk hoe 7 nachtencruises eenvoudig te combineren zijn tot langere, avontuurlijke reizen.

Holland America Line vaart volgend jaar 36 keer 7 nachten- en 14 nachten-cruises vanuit Nederland naar de volgende bestemmingen: de Baltische regio, Scandinavië, IJsland en natuurlijk de Noorse fjorden. Deze routes worden voornamelijk uitgevoerd door de Rotterdam en de Nieuw Statendam, beide schepen uit de Pinnacle klasse die bekendstaan om hun innovatieve faciliteiten, hoogwaardige entertainment en culinaire aanbod.

Daarnaast zal de Nieuw Statendam in 2026 langer vanuit Nederland varen met cruises naar onder andere de Noordkaap, Middellandse Zee en Canarische Eilanden. Tot slot zijn ook de Europa-cruises voor 2027 boekbaar.

Cruise Life is vanaf 7 december wekelijks om 17.00 uur te zien op RTL 4. De afleveringen worden herhaald op zaterdagen om 14.00 uur.



Foto: Chimène van Oosterhout laat de Noorse fjorden zien (Foto Holland America Line).