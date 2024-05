Het complete aanbod van de Jong Intra Vakanties is vanaf deze week beschikbaar én boekbaar via de site van VakantieXperts. Dit is inclusief de categorieën bus- en vliegbusreizen, riviercruises én autorondreizen & flydrives. Hiermee breiden de VakantieXperts reisbureaus de diversiteit in het aanbod dat online direct te boeken is, sterk uit.



Naast de online boekingsmogelijkheden voor de klanten van de verschillende VakantieXperts

reisbureaus zijn alle categorieën binnen het aanbod van de Jong Intra Vakanties ook

opgenomen in het eigen B2B-systeem Viki. Hiermee hebben alle collega’s in de reisbureaus de

mogelijkheid om ook het aanbod van de Jong Intra Vakanties eenvoudig om te zetten naar een

gepersonaliseerde offerte voor hun klanten.

Lees ook: De Jong Intra Vakanties beter telefonisch bereikbaar voor doven en slechthorenden.

Win-win-situatie

De Jong Intra Vakanties is heel blij dat de samenwerking op deze manier kan worden

verstevigd. Het aanbod matcht uitstekend met de doelgroep van VakantieXperts. En bovendien

is het een win-win situatie dat het uitgebreide aanbod van de Jong Intra Vakanties vanaf nu kan

worden meegenomen in de gepersonaliseerde reisgidsen/offertes die VakantieXperts via Viki

samenstelt voor hun klanten.

Priority partner

De twaalf bedrijven die participeren in de BV die de naam VakantieXperts heeft, zijn: De Planeet,

Estee, Travel Service Best, de Reiszaak (3x), Hagen, Matador (6x), Panta Reizen, Diana van den

Berg, Bennekom, Mundisol, Juan Vazquez en Lunteren. Deze reisbureaus zijn verspreid over

heel Nederland en bedienen een doelgroep die een hoge mate van service zoekt en een meer

unieke en exclusieve vakantiebeleving kent. De twaalf VX reisbedrijven zijn allen als zelfstandig

aandeelhouder aangesloten bij de inkoopcombinatie Dutch Travel Alliance (“DTA”). De Jong

Intra Vakanties is als priority-partner verbonden aan DTA.

Foto: Rens Fikkers (Travel Service Best) en Tineke Boele (de Jong Intra Vakanties).