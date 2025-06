Holland America Line versterkt haar positie als specialist in Noord-Europa door in 2027 voor het eerst drie schepen in te zetten voor cruises die vertrekken vanuit Nederlandse havens.



De Zuiderdam zal zich dan bij de Nieuw Statendam en de Rotterdam voegen, waardoor gasten vanuit Amsterdam en Rotterdam een uitgebreider aanbod krijgen aan routes naar bestemmingen als Scandinavië, IJsland en de Baltische Staten. Deze uitbreiding speelt in op de groeiende populariteit van cruisevakanties onder Nederlandse reizigers en bevestigt de rol van de cruisemaatschappij in de verdere ontwikkeling van de Nederlandse cruisemarkt. De focus op Noord-Europa wordt gemotiveerd door de hoge waardering van passagiers voor de gevarieerde havens en landschappen in deze regio.



“De belangstelling van Nederlandse vakantiegangers voor cruisevakanties blijft toenemen. Uit recent gepubliceerde cijfers van brancheorganisatie CLIA (Cruise Line International Association) blijkt dat in 2024 maar liefst 128.000 Nederlanders voor een cruisevakantie kozen, een stijging van 7% ten opzichte van het jaar daarvoor,” aldus Nico Bleichrodt, Vice President International Sales bij Holland America Line. Met maar liefst 51

afvaarten vanuit Amsterdam en Rotterdam in 2027 bevestigt Holland America Line haar rol als sleutelspeler in de verdere ontwikkeling van de Nederlandse cruisemarkt.



“Door de capaciteit vanuit Nederland verder uit te breiden, ondersteunen we actief de groei van de Nederlandse cruisemarkt. Zo varen in 2026 de twee nieuwste Pinnacle Class-schepen een volledig seizoen vanuit Rotterdam naar Noord-Europa, de Canarische Eilanden en de Middellandse Zee. In 2027 wordt daar de Zuiderdam als derde schip aan toegevoegd, met meerdere afvaarten vanuit Amsterdam naar Noord-Europa.”

Drie schepen, twee havens, tientallen unieke routes

De Zuiderdam vertrekt vanaf 2027 vanuit Amsterdam (12 afvaarten), terwijl de Nieuw Statendam (16 afvaarten) en de Rotterdam (23 afvaarten) vanuit Rotterdam blijven opereren. Daarnaast bieden de Zuiderdam en Rotterdam ook cruises aan vanuit Reykjavik (IJsland), en keert de Nieuw Statendam terug naar Dover (Engeland) met afwisselende routes.



