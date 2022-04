Uitbreiding passagiersrechten voor vertragingen buiten Europa

Deel dit artikel

In het zeer recente Arrest van het Europees Hof van Justitie van inzake Happy Flights vs. United Airlines werd beslist dat ook vertragingen die zich voordoen buiten Europa ook onder het toepassingsgebied van de Passagiersverordening kunnen vallen. “De impact van dit Arrest is er één van Europese proporties. Bovendien kunnen zeer veel passagiers die in het verleden te maken gehad hebben met annuleringen of vertragingen in dezelfde omstandigheden nu dankzij dit arrest toch aanspraak maken op vergoedingen”, zo laat Jeroen De Man (advocaat van Happy Flights) weten.

Luchtvaartmaatschappijen waren voordien steeds van oordeel dat indien een niet Europese luchtvaartmaatschappij een vlucht uitvoerde van Europa naar buiten Europa en de vertraging of de annulering zich voordeed in het gedeelde van de vlucht buiten Europa dat de Europese Passagiersverordening niet van toepassing was.

De passagiers in kwestie hadden één enkele boeking met rechtstreeks aansluitende vluchten met vertrek vanuit Brussel (België) naar San José (VS) en met een tussenlanding in Newark (VS). Alle vluchten werden uitgevoerd door United Airlines. De passagiers kwamen met 223 minuten vertraging toe, waarbij de vertraging zich voordeed enkel in de Verenigde staten.

De passagiers hebben hun vordering overgedragen aan Happy Flights, een claims organisatie die passagiers bijstaat om voor hun rechten op te komen.

Happy Flights deed beroep op het Advocatenkantoor De Groote – De Man dat in het verleden al met succes massa processen voerde tegen luchtvaartmaatschappijen om zo de rechten van passagiers af te dwingen.

Sinds 2018 duurt de juridische strijd al met United Airlines over 1.800,00 Euro voor drie passagiers. United Airlines heeft zich tegen dit principe steeds met hand en tand verdedigd, stellende dat een dergelijke extraterritoriale werking strijdig zou zijn met het internationaal recht.

‘David vs Goliath’

Het Europese Hof van Justitie heeft nu naar aanleiding van een prejudiciële vraag beslist dat Happy Flights het bij het juiste eind heeft, ook al doet de vertraging zich enkel voor in een niet-Europees land. Indien de vlucht vertrok in Europa en er sprake is van één enkele boeking dan nog is de Europese Passagiersverordening van toepassing en hebben de Passagiers recht op een vergoeding.

