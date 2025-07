Van 13 tot en met 17 november 2025 houdt MSC Cruises een exclusieve famtrip aan boord van MSC Grandiosa. Deze studiereis is speciaal bedoeld voor reisagenten en reserveringsmedewerkers die actief betrokken zijn bij de verkoop van MSC Cruises. De route loopt van Valencia via Marseille en Genua (Italië) en eindigt in Barcelona.

Tijdens deze reis krijgen deelnemers de unieke kans om het MSC Cruises-product van dichtbij te ervaren, met informatieve sessies én voldoende tijd om te ontspannen en te genieten van het schip.

Wat is inbegrepen:

De famtrip is vrijwel volledig verzorgd en omvat onder meer :

Verblijf in een balkonhut op indeling (2 personen per hut) – Eénpersoonsbezetting niet mogelijk, ook niet op aanvraag of tegen betaling Volpension verzorging (ontbijt, lunch en diner) Premium drankpakket en minibar Browse & Stream internetpakket Een diner in een specialiteitenrestaurant Hotel Service Charge Training sessie en rondleiding over het schip (deelname verplicht)

Eigen bijdrage:

Vervoer naar de inschepingshaven en van de ontschepingshaven terug naar huis, dit is op eigen gelegenheid en voor kosten van de deelnemers en dienen zelf te worden geregeld. Overige (persoonlijke) uitgaven

Voorwaarden:

Minimaal 2 jaar ervaring in verkoop van cruises Minimaal 80% werkzaam

Kosten:

Deelname is gratis. Bij annulering na inloting en bevestiging worden echter annuleringskosten van €250 per persoon in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering.

Aanmelden kan op dit adres : https://forms.office.com/e/bgzKe87ryk?origin=lprLink

Alleen volledig ingevulde inschrijvingen worden in behandeling genomen.

Inschrijven is mogelijk tot en met 29 augustus. Op 1 september 2025 ontvangen de ingelote reisagenten bevestiging van deelname.