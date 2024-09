Dompel jezelf onder in de grootste USA & Canada workshop op donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november 2024 tijdens de USA-Canada Experience! Tijdens dit tweedaagse Noord-Amerika-event, een dag voor media en product managers en een dag voor reisagenten, ontdek je de eindeloze mogelijkheden die deze landen te bieden hebben. Met inspirerende presentaties van 25 leveranciers en bestemmingen ben je in één dag weer volledig up-to-date over de laatste nieuwtjes en nieuwste ontwikkelingen. Mis het niet!

Ga op avontuur door de diverse staten, provincies en territoria van Noord-Amerika! Of je nu kiest voor een camper, auto of trein, er valt altijd iets bijzonders te ontdekken. Verken de rijke geschiedenis van het diepe zuiden en laat je meeslepen door de klanken van de blues. Geniet van de zon op de prachtige stranden van Florida of beleef een dag vol plezier in een attractiepark. Maak een indrukwekkende treinreis dwars door Canada, en ervaar zowel de cultuur als de ongerepte wildernis van Yukon. Begin je roadtrip in Portland, dé toegangspoort tot de adembenemende oostkust. Spot walvissen en kom oog in oog met beren, bizons en rendieren. Van oost naar west en van noord naar zuid: deze dag dompelt je helemaal onder in de Noord-Amerikaanse sfeer.

Tijdens de USA & Canada Experience zijn drie campers te bezichtigen van Cruise America, Cruise Canada en Fraserway RV. En alsof dat nog niet genoeg is, geniet je de hele dag van heerlijke hapjes en drankjes, met als afsluiter een spannende quiz met geweldige prijzen!

USA-Canada Experience Event

Donderdag 31 oktober 2024

Dit exclusieve event is speciaal voor productmanagers en media. Dé perfecte gelegenheid om te netwerken, elkaar uitgebreid te spreken en waardevolle informatie te delen! Het evenement is alleen toegankelijk op uitnodiging. Heb je als reisorganisatie of productmanager interesse? Stuur dan een mail naar info@itnmarketing.nl voor meer informatie.

USA-Canada Experience Workshop

Vrijdag 1 november 2024

Deze informatieve dag is gericht op reisagenten, reserveringsmedewerkers en medewerkers van MICE-agenten. Van 09:00 tot 17:00 uur krijg je een compleet verzorgde trainingsdag vol leerzame workshops, waarin je helemaal wordt bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen. Geniet de hele dag van heerlijke versnaperingen en sluit af met een spannende prijsvraag waarbij je fantastische prijzen kunt winnen! De workshops worden verzorgd door experts uit Canada en de USA en bieden je een unieke kans om diepgaande kennis op te doen over talloze Noord-Amerikaanse bestemmingen en producten. Zo ben jij helemaal klaar om je klanten de meest actuele informatie te geven.

De volgende leveranciers zijn aanwezig

Air Transat

Alaska Railroad

Brand USA

Condor

Cruise America & Canada RV Rentals

Edmonton & Jasper

Explore Fairbanks Alaska

Florida’s Space Coast Office of Tourism

Fraserway RV Rentals

Icelandair

Naples, Marco Island & Everglades

Norwegian Cruise Line

Ottawa Tourism

Philadelphia CVB

Tourism Calgary

Tourism Jasper

Tourism Saskatchewan

Tourism Sun Peaks

Tourism Yukon

Travel Texas

United Parks & Resorts

VIA Rail Canada

Visit Anchorage Alaska

Visit St. Pete / Clearwater

Westjet





