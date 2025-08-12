De Jamaica Tourist Board (JTB) heeft haar nieuwe reclamecampagne gelanceerd met in de hoofdrol de legendarische sprinter Hon Usain Bolt. De wereldberoemde atleet werd onlangs benoemd tot Jamaica’s Global Tourism Ambassador. De campagne werd op 6 augustus, Jamaica’s Onafhankelijkheidsdag, gelanceerd met video’s van 30 seconden die worden uitgezonden op digitale platforms.

In de campagnevideo blikt de wereldberoemde sprinter terug op hoe zijn opvoeding in Jamaica, van de heuvels van Trelawny tot wereldsterrendom, elke stap van zijn reis heeft gevormd. Hij benadrukt de energie, veerkracht en het ritme van het land en nodigt reizigers uit om het eiland te ervaren via de bevolking, de cultuur en het landschap.

Ons Jamaica

“Dit is ons Jamaica”, zegt Bolt in de campagne. “Waar je in het zand kunt hardlopen of op de baan kunt racen. Waar je kunt afkoelen in de bergen, of ze kunt verplaatsen. Dat is de essentie van Jamaica, we zijn een klein eiland, maar wij doen hier grootse dingen.”

Icoon

“Usain Bolt is al lang een icoon van Jamaicaanse trots en uitmuntendheid”, aldus Edmund Bartlett (de Jamaicaanse minister van Toerisme). “Deze campagne brengt zijn persoonlijke verhaal en nationale trots in beeld en deelt deze magie met de wereld. Op onze 63e Onafhankelijkheidsdag zijn we er trots op om de wereld te laten zien wat Jamaica nou zo echt onvergetelijk maakt.”

Aantrekkingskracht

Bolt zal Jamaica wereldwijd blijven vertegenwoordigen als onderdeel van een bredere campagnestrategie, inclusief digitale storytelling, social media-activaties en optredens op belangrijke internationale evenementen. De campagne is bedacht om de emotionele band tussen Jamaica en reizigers te versterken en tegelijkertijd de aantrekkingskracht van het eiland te versterken met zijn cultuur, muziek, keuken en natuurlijke schoonheid.

Boodschap

“Deze nieuwe campagne laat de essentie van het merk Jamaica zien”, aldus Donovan White (directeur toerisme van Jamaica). “Jamaica is gedurfd, authentiek en hartverwarmend. Usains ongeëvenaarde wereldwijde aantrekkingskracht en diepe liefde voor Jamaica maken hem de perfecte stem om onze boodschap over te brengen aan de wereld.”

