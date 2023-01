Laatste kans! Stem alleen vandaag nog op de Vakantie Awards 2023

Deel dit artikel

Het Reisgala van TravMagazine is terug van weggeweest en vindt plaats op zaterdag 28 januari 2023 in het Hart van Holland in Nijkerk. Tijdens deze avond worden traditiegetrouw de prestigieuze Vakantie Awards uitgereikt.

De categorieën voor de Vakantie Awards 2023 zijn inmiddels bepaald en de kandidaten zijn verdeeld. Nu het belangrijkste: de stemmen vanuit de branche. En daar hebben we jou voor nodig! Laat snel weten wie een Vakantie Award moet winnen. Stemmen kan tot en met maandag 2 januari.

Tijdens het Reisgala op 28 januari 2023 worden de winnaars van de Vakantie Awards bekendgemaakt. Jij bent daar toch bij aanwezig? Er zijn nog couverts beschikbaar. Neem hiervoor contact op met onze sales-afdeling via sales@travmedia.nl of 035-6728852.

Author Dylan Cinjee