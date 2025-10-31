De nominaties voor de Vakantie Awards 2026 zijn geopend! De Nederlandse reisbranche kijkt elk jaar uit naar dit hoogtepunt: de uitreiking van de Vakantie Awards! Deze prestigieuze awards worden uitgereikt tijdens het Reisgala en in 2026 is het weer tijd voor de volgende editie.

De Vakantie Award is dé brancheprijs van Nederland. Iedereen die werkzaam is in de Nederlandse reisbranche wordt uitgenodigd om zijn stem uit te brengen.

Heeft u uw favorieten of uw eigen bedrijf nog niet genomineerd? Dat kan nog uiterlijk tot en met maandag 3 november aanstaande. Mis deze kans niet om uw favorieten of uw bedrijf te nomineren!

Hoe maakt uw bedrijf kans om te winnen?

De Vakantie Awards bestaan uit verschillende categorieën waarop reisprofessionals hun stem kunnen uitbrengen. Wilt u met uw bedrijf kans maken op de Vakantie Awards, nomineer hier uw bedrijf. Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk maandag 3 november aanstaande, waarna het stemformulier wordt klaargezet en de gehele reisbranche zijn stem kan uitbrengen.

Nomineer uw bedrijf door uiterlijk 3 november aanstaande het nominatieformulier in te vullen.

door uiterlijk 3 november aanstaande in te vullen. Ons team beoordeelt of de gekozen categorieën overeenkomen met uw producten en/of diensten.

Het stemformulier wordt op 10 november aanstaande online gezet en reisprofessionals kunnen vanaf dat moment zijn of haar stem uitbrengen.

Stemmen kan tot en met vrijdag 2 januari 2026

Tijdens het Reisgala op zaterdag 31 januari 2026 worden de winnaars van de Nederlandse Vakantie Awards 2026 bekendgemaakt.

Klik hier om uw bedrijf te nomineren.

Vakantie Awards categorieën

Aangepaste Vakanties

Airport services

Activiteiten & excursies

Airlines Europa

Airlines Long Haul

Attractieparken

Autohuur

Autovakanties

Avontuurlijke vakanties

Beddenbanken

Busvakanties

Campingvakanties

Consolidator

Cruise-agent

Cruisemaatschappij

Ferry’s

Groepsreizen

Hotels

Innovation

Kleinschalige reisorganisatie*

Luxe cruises

Luxe vakanties

Riviercruises

Start-up

Stedentrips

Sustainability

Technologie

Treinreizen

Vakantiehuizen

Verkeersbureau Europa

Verkeersbureau Long Haul

Verre reizen

Verre strandvakanties

Verzekeringen

Wintersport

Zonvakanties Spanje

Zonvakanties Griekenland

Zonvakanties Turkije

Sales person of the Year

Talent of the Year

Personality of the Year

*Deze categorieën zijn nieuw t.o.v. de Vakantie Awards 2025

Klik hier om uw bedrijf te nomineren.

Uitreiking

De uitreiking vindt plaats tijdens het Reisgala op zaterdag 31 januari 2026 in het Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Een culinaire avond met spetterende optredens. Uiteraard mag een feestelijke afsluiting met volop netwerkmogelijkheden niet ontbreken.

Reserveer een tafel

Heb je nog geen tafel gereserveerd? Dit kan nog via de link hieronder. Er zijn nog maar enkele tafels beschikbaar, dus wees er snel bij!

Klik hier om een tafel te reserveren.