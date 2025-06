Het Vakantie Festival, dat in het voorjaar van 2026 wordt gehouden in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, mag opnieuw een iconische Caribische deelnemer verwelkomen: het Avila Beach Hotel op Curaçao. Het luxe en historische hotel aan de zuidkust van het eiland sluit zich aan bij de eerste editie van dit nieuwe reisevenement voor consumenten.

Het Avila Beach Hotel is het oudste nog in gebruik zijnde hotel op Curaçao en staat bekend om haar unieke mix van klassieke charme, moderne luxe en een warme, persoonlijke service. Met haar ligging aan twee privéstranden, een sfeervolle boulevard en centrale locatie nabij Willemstad, is het hotel al jaren geliefd bij Nederlandse vakantiegangers.

Warme sfeer

Robbin Vogels (General Manager van het Avila Beach Hote;): ”Het Vakantie Festival is voor ons een mooie gelegenheid om de warme sfeer van het Avila Beach Hotel te delen. We kijken ernaar uit om bezoekers alvast een voorproefje te geven van de gastvrijheid en charme van Curaçao, en hen te laten ontdekken waarom ons resort al jarenlang een favoriete bestemming is.”

Trots

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival), reageert verheugd op de deelname: ”Avila is een begrip op Curaçao. Het hotel weet traditie en vernieuwing perfect te combineren en biedt een ervaring die je bijblijft. Dat zij hun verhaal komen delen op het Vakantie Festival, maakt ons trots en past uitstekend binnen de kwaliteitsambitie die we met het event hebben.”

Uniek

Ook Frits Kuijper (mede-oprichter van het festival), benadrukt de meerwaarde van het hotel: ”Het Avila Beach Hotel is niet alleen een resort, het is een plek met geschiedenis, sfeer en een ziel. Hun deelname zorgt ervoor dat bezoekers op het festival niet alleen kennis maken met Curaçao als bestemming, maar ook met het unieke gevoel van thuiskomen dat Avila haar gasten biedt.”

Vakantie Festival

Tijdens het Vakantie Festival kunnen bezoekers in gesprek met vertegenwoordigers van het hotel en inspiratie opdoen voor een verblijf dat comfort, cultuur en Caribische gastvrijheid combineert. Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. De komende weken worden meer deelnemende partners uit binnen- en buitenland bekendgemaakt.

Meer informatie? https://vakantiefestival.com/info/