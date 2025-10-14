Het Vakantie Festival, dat plaatsvindt van 5 tot en met 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, krijgt een exotische toevoeging: de bestemming Oman en specialist Midden-Oosten Reizen sluiten zich aan als deelnemers. Samen brengen zij de magie van het Midden-Oosten dichter bij de Nederlandse consument.

Evelyn van Bommel-Groenenberg (vertegenwoordiger van Oman via Lieb Management) licht toe: “Oman is een bestemming die verrast met zijn veelzijdigheid: uitgestrekte woestijnen, indrukwekkende bergen, een gastvrije cultuur en paradijselijke kustlijnen. Het Vakantie Festival biedt ons de kans om reizigers dit onbekendere stukje Midden-Oosten te laten ontdekken en hen te inspireren om Oman zelf te beleven.”

Midden-Oosten Reizen

Rob van Helvoort (eigenaar van Midden-Oosten Reizen) vult aan: “Wij zijn gespecialiseerd in reizen naar het Midden-Oosten en zien dat steeds meer reizigers nieuwsgierig zijn naar deze regio. Samen met Oman willen we tijdens het festival laten zien hoe bijzonder en divers het Midden-Oosten is, en dat het voor veel meer mensen bereikbaar is dan vaak gedacht.”

Verrijking

Frits Kuijper (mede-oprichter van het Vakantie Festival) ziet de deelname als een verrijking: “Met Oman en Midden-Oosten Reizen brengen we een stukje wereld naar het festival dat nog lang niet iedereen kent. Juist dat verrassingselement maakt ons event aantrekkelijk: bezoekers ontdekken bestemmingen die buiten de gebaande paden liggen.”

Potentie

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival) benadrukt de strategische waarde: “Het Midden-Oosten is een regio met enorm veel potentie, maar ook een waar nog veel verhalen verteld moeten worden. Met Oman en Midden-Oosten Reizen hebben we partners die dat verhaal op een authentieke en inspirerende manier kunnen brengen. Het is een prachtige aanvulling op de diversiteit van ons deelnemersveld.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 tot en met 7 februari 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.

Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.