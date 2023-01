Vakantie-onderzoek TUI: de trein wordt steeds populairder

Deel dit artikel

Wat gaat 2023 brengen op het gebied van reizen? TUI deed er onderzoek naar en zet de belangrijkste bevindingen op een rijtje.

1. Prijsbewuster dan ooit, meer all inclusive-vakanties

De prijs van de reis is altijd belangrijk geweest voor de Nederlandse vakantiegangers. Komende zomer zijn ze zo mogelijk nog prijsbewuster, gezien de meer onzekere economische omstandigheden. Niet dat ze per se de goedkoopste reis willen, maar wel zo veel mogelijk waar voor hun geld. De stijgende prijzen in het dagelijks leven verhinderen niet dat mensen op vakantie gaan. Wel heeft het invloed op de vakantiekeuze – een all inclusive-vakantie geeft bijvoorbeeld meer grip op het vakantiebudget. Het aantal vakanties geboekt op basis van all inclusive binnen Europa staat nu op +75% ten opzichte van vorig jaar. Het verklaart mede de enorme stijging van het aantal al geboekte vakanties naar Turkije komende zomer; de vakantiebestemming bij uitstek waar een enorm aanbod aan all inclusive-resorts is.

2. Solo reizen voor ‘me time’

In Nederland waren er in 2022 volgens het CBS 3,2 miljoen eenpersoonshuishoudens, 18 procent van alle inwoners. Met steeds meer eenpersoonshuishoudens, is het niet vreemd dat ook solo reizen een vlucht neemt. Dit is een groep met specifieke wensen als het om vakantie en reizen gaat. Reden om op solo reis te gaan zijn onder andere het genieten van rust en ontspanning (54%), nieuwe mensen leren kennen (38%) en uit je comfortzone stappen (33%). Solo reizen wordt meer een bewuste keuze voor ‘me time’, dan een praktisch gevolg van je relatiestatus.

3. Workation is here to stay

In de pandemiejaren werd het gemeengoed om te werken vanaf een andere plek dan kantoor. Vanuit huis of vanaf een vakantiebestemming, steeds meer mensen werken tegenwoordig plaats onafhankelijk. Uit onderzoek van MetrixLab, dat in opdracht van TUI werd uitgevoerd, blijkt dat bij 66% van de respondenten de werkgever werken in het buitenland toestaat. En dat sinds corona 42% van de respondenten vakantie en werk vaker is gaan combineren. Met je laptop op een strand zitten klinkt leuk, maar is niet productief en zeker niet ARBO-proof. De professionele faciliteiten zijn een belangrijke voorwaarde. Denk aan een hotelkamer met een goed bureau en een goede stoel, eigen koffiezetapparaat en goede wifi. Het zijn vooral bedrijven die deze professionele variant, de Workation, boeken voor hun medewerkers. En er nieuwe medewerkers mee aan willen trekken als extra arbeidsvoorwaarde. TUI zag afgelopen zomer al een stijging van 50% ten opzichte van het jaar ervoor. Vooral Curaçao, Bonaire, Zakynthos en de Algarve in Portugal waren daarbij favoriet. Komend jaar zet deze trend zich door en zal er ook aanbod in steden bij komen.

4. Flexibiliteit, zekerheid en meer last minute

Mensen willen flexibiliteit en zekerheid; een duidelijke erfenis van corona. Flexibiliteit wat betreft omboeken en annuleren en zekerheid dat er voor hen gezorgd wordt bij onverwachte omstandigheden. Dit zijn ook de redenen dat meer mensen korter voor vertrek hun vakantie boeken. Hoe korter voor vertrek geboekt, hoe meer zekerheid over de omstandigheden die invloed kunnen hebben op je reis. In 2022 boekte 38% van de TUI-reizigers last minute (tot 42 dagen voor vertrek), een duidelijke stijging want in 2019 was dat nog 33%. Dat percentage is in lijn met de resultaten van de Vakantie Sentiment Monitor van september 2022 van het NBTC. Daarin geeft 36% van de respondenten aan korter van te voren een reis te boeken. Een trend die in 2023 zal doorzetten. De hang naar zekerheid zorgt ook voor een revival van de pakketreis en voor een grote toename van boekingen via het reisbureau.

5. De trein zit in de lift

Vliegtuig of trein? Voor een verre bestemming is de keuze snel gemaakt. Dan ben je doorgaans aangewezen op het vliegtuig. Maar dichter bij huis is de trein steeds vaker een goed en duurzamer alternatief. Voorwaarde voor de reiziger is dat het comfortabel, betaalbaar en makkelijk boekbaar moet zijn. Nu kiezen nog weinig reizigers voor de trein als vervoermiddel maar dit aantal is groeiende. Zo laten ook de cijfers zien uit de Vakantie Sentiment Monitor van september 2022 van het NBTC. Gaf in 2021 nog maar 4% aan de trein als vervoersmiddel te overwegen, een jaar later is dat gestegen naar 10%. Ook TUI ziet de belangstelling voor de trein stijgen. Het aandeel treinreizen op het totaal bij TUI is nu nog maar 2%, maar de trein wordt steeds vaker als vervoersmiddel gekozen. Vooral stedentrips met de trein zijn populair. Dit aantal laat meer dan een verdubbeling zien (+ 124%) ten opzichte van 2019, waarbij Londen, Parijs, Berlijn en Praag de grote stijgers zijn. Maar ook de TUI Ski Express die deze winter naar de verschillende Oostenrijkse wintersportbestemmingen rijdt kan rekenen op een toenemende belangstelling. Het aanbod treinreizen om uit te kiezen zal alleen maar groter worden, meer initiatiefnemers pakken deze trend op.

6. Elektrische vonken

Een dag op pad met een huurauto of toeren met een scooter of fiets; voor veel reizigers een geliefd vakantieonderdeel. En steeds meer mensen doen dat bij voorkeur elektrisch. Uit het klantonderzoek blijkt dat 73% van de respondenten interesse heeft in het huren van een elektrische auto of fiets tijdens de vakantie. Niet verwonderlijk als je bedenkt dat Nederland een van de grootste dichtheden heeft als het gaat om elektrische auto’s. Vakantiegangers zijn dan ook vaak verbaasd dat er op hun vakantiebestemming geen elektrische huurauto beschikbaar is. Meestal ligt dat aan het feit dat er onvoldoende oplaadpunten zijn. Je krijgt dan een ‘kip en ei’- discussie. Er zijn geen elektrische auto’s omdat er onvoldoende laadpunten zijn en andersom. TUI besloot daarom te investeren in laadpalen op Curaçao, Aruba en Bonaire. In de loop van 2023 worden in totaal 55 laadpalen geplaatst: 30 op Curacao, 15 op Aruba en 10 op Bonaire. Deze eilanden zijn door hun afmeting uitstekend geschikt voor elektrisch rijden. Met deze investering wil TUI het gebruik van elektrisch vervoer op vakantiebestemmingen stimuleren en verhuurbedrijven aansporen meer elektrische auto’s in te zetten.

Top drie bestemmingen per soort vakantie

Dit overzicht is van de eerste week van januari 2023. Vorig jaar kwam er een grote boekingsgolf op gang halverwege januari, nadat de corona-beperkingen in en vanuit Nederland wegvielen en er weer vrij gereisd kon worden naar bijna alle grote bestemmingen. Dit jaar tekent zich al eerder een voorkeur af voor bepaalde vakantielanden. De meest geboekte bestemmingen voor zomer 2023 per soort vakantie zijn:

Vliegvakantie Europa

1. Spanje

2. Griekenland

3. Turkije

Opvallend: Turkije kan nog doorstomen naar een 2e plaats, want het laat de grootste groei zien op dit moment. Het ruime aanbod all inclusive hotels op deze bestemming zal daar aan meehelpen; dit geeft een reiziger vooraf al meer grip op het vakantiebudget. De Kaapverdische eilanden ontwikkelen zich van winterzon bestemming tot een volwaardige zomervakantie favoriet.

Verre vliegvakantie

1. Curaçao

2. Bali

3. Bonaire

Opvallend: Bali was pre-corona een van de populairste verre bestemmingen en is nu bezig om weer heel snel op het oude niveau te komen. Sowieso heeft de reiziger het verre oosten gemist de afgelopen jaren. Vakanties naar Indonesië en Thailand worden ‘ingehaald’ lijkt het. Zanzibar trekt de groeiende populariteit vanuit de winter door naar de zomer.

Stedenreis

1. New York

2. Valencia

3. Parijs

Opvallend: de Spaanse steden waren de afgelopen jaar uitermate populair, maar New York gaat erop en erover en trekt verreweg de meeste stedenreizigers komende zomer. Parijs laat nipt Rome achter zich. Praag laat een forse groei zien, komende zomer gaat de nachttrein nog vaker rijden.

Autovakantie

1. Denemarken

2. Italië

3. Oostenrijk

Opvallend: in Denemarken is het met name de regio Billund die veel vakantiegangers trekt, vanwege Legoland. Er hebben al 13 x zo veel autovakantiegangers een reis geboekt naar Denemarken in vergelijking met voorgaande zomer. Frankrijk op plaats 4 wordt op de hielen gezeten door een snelgroeiend Kroatië.

Beeld ter illustratie: Maarten Bastian en Hessel Winkelman van GreenCityTrip en Arjan Kers van TUI Nederland. Foto: Ariane Kok.

Author Sharon Evers