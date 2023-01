Vakantiebeurs: “Bestemming van de vakantie minder belangrijk”

Deel dit artikel

De Vakantiebeurs heeft een onderzoek laten uitvoeren door Red Online Marketing naar het online zoekgedrag van consumenten rondom vakanties. Marleen Rompen, beursmanager Vakantiebeurs: “Dit onderzoek laat interessante resultaten zien van een reisbranche die volop in ontwikkeling is. Een interessante ontwikkeling is bijvoorbeeld dat het thema van een vakantie veel belangrijker is geworden dan de bestemming.”

Consumenten kiezen steeds vaker op basis van thema hun vakantie zoals adults-only, all-inclusive of roadtrip. De bestemming van de vakantie is hierin minder belangrijk geworden. Zo blijft kamperen ook na corona onverminderd populair en is het zoekgedrag rondom termen als ‘kamperen’ en ‘camping’ vervijfvoudigd. Ook opvallend is dat Nederlanders anderhalf keer zo vaak online naar all-inclusive vakanties zoeken. Andere populaire thema’s zijn het maken van een roadtrip met een groei van 52% en het boeken van een adults-only vakantie wat met een derde is gegroeid ten opzichte van 2019. Last minute vakanties zijn ook populairder geworden met een groei van 43%.

Explosieve groei Curaçao

Met een groei in zoekvolume van bijna 400% ten opzichte van 2019 is Curaçao met recht populair te noemen. Curaçao werd gedurende de coronaperiode door Nederlanders als veilige keuze voor een vakantie gezien, wat de groei in populariteit ten opzichte van 2019 zou kunnen verklaren. Ook de interesse voor Kroatië is groot met een groei van meer dan 60% ten opzichte van 2019. Daarmee sluit Kroatië de top 5 van populairste bestemmingen af op de vijfde plaats. Andere bekende vakantiebestemmingen in de top 5 zijn Spanje (plaats 1), Griekenland (plaats 2) en Turkije (plaats 3).

Opkomende vakantiebestemmingen

De snelst opkomende vakantiebestemming van 2022 is Albanië. Marleen: “Afgelopen jaar was Albanië de bestemming van het tv-programma ‘Wie is de Mol’. Dit zou de opkomende populariteit van dit land kunnen verklaren.” Costa Rica en Hurghada in Egypte vullen de top 3 aan. De grootste groei is er voor het Comomeer in Italië. Ook hier lijken de populaire vakantiethema’s doorslaggevend in de keuze voor een bestemming. Zo is Egypte een populaire all-inclusive bestemming en is het Comomeer een rustige bestemming voor een kampeervakantie. Zo blijkt uit onderzoek.

