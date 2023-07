Van de mensen die dit jaar in de zomervakantie weg willen, heeft 30% nog niet geboekt. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door dé VakantieDiscounter.

Als er geboekt wordt, staat de bestemming vaak wel al vast. 87% kiest voor een zonvakantie binnen Europa. Spanje en Griekenland zijn met 36% en 33% het populairst onder Nederlandse vakantiegangers die nog gaan boeken. Redenen dat mensen laat boeken zijn de prijs en het weer in Nederland. “Als het weer in Nederland warm blijft, besluiten mensen om toch niet last minute naar het buitenland te gaan,’’aldus Laura Vlaanderen van dé VakantieDiscounter. Bij tegenvallend weer in Nederland wil 23% alsnog een laste minute boeken naar het buitenland.

Top 5

Van de Nederlanders die wel al geboekt hebben, blijkt dat zij niet van veranderingen houden. De top 5 zomerbestemmingen van 2023 ziet er als volgt uit, vergeleken met het voorgaande jaar:

2023 2022 Spanje (31%) Spanje (34%) Griekenland (25%) Griekenland (23%) Turkije (12%) Turkije (15%) Italië (8%) Italië (7%) Egypte (3%) Egypte (2%)

Hoewel Turkije in populariteit is afgenomen, blijkt uit recente boekingen dat dit effect zich wel heeft hersteld. “De aardbeving vond plaats in het vroegboekseizoen toen er veel boekingen voor de zomervakantie werden gemaakt. Inmiddels wordt Turkije weer meer geboekt en wordt het verschil met Griekenland steeds kleiner.’’

Schiphol

Nederlanders geven dit jaar weer de voorkeur aan luchthaven Schiphol als vertrekluchthaven. Het aantal mensen dat vanaf hier vliegt is met 5% gestegen ten opzichte van vorig jaar. “Uit de resultaten blijkt dat er een minder negatieve houding is tegenover Schiphol, terwijl de populariteit van andere luchthavens stabiel is gebleven,’’ aldus dé VakantieDiscounter.