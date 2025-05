Het blijkt dat onze favoriete tv-programma’s en series een verrassend grote invloed hebben op de reisplannen van Nederlandse vakantiegangers. Uit recent onderzoek onder TUI-klanten blijkt dat maar liefst 52% van de respondenten wel eens inspiratie opdoet voor een reis of vakantie via hun beeldscherm. En het blijft niet bij dromen: van deze groep geeft maar liefst 59% aan de reis ook echt gemaakt te hebben.



Populaire programma’s op de Nederlandse tv-zenders komen steeds vaker vanaf een mooie bestemming. Denk aan het immens populaire B&B Vol Liefde of Het Perfecte Plaatje op Reis. Maar ook streamingdiensten als Netflix of HBO Max brengen series die op inspirerende locaties zijn opgenomen. Iconische decors van series als Yellowstone en The White Lotus trekken toeristisch bezoek aan.

Welke programma’s noemen de respondenten als inspiratie en medebepaler van de bestemmingskeuze van een reis? Het vaakst worden toch Nederlandstalige series genoemd. Hoog scoren Wie is de Mol, Floortje naar het Einde van de Wereld, B&B Vol Liefde en Ik Vertrek. Programma’s die niet alleen de volgende dag vaak gesprekstof zijn onder collega’s en met vrienden, maar die ook mensen inspireren voor hun keuze van de vakantiebestemming. Opvallend is dat 59% van de respondenten die aangeeft geïnspireerd te zijn door een serie of programma, ook daadwerkelijk een vakantie geboekt heeft naar de bestemming die zij door een tv-programma hebben ontdekt. Vaak zijn dit rondreizen (39%), gevolgd door zon- en strandvakanties (32%). 10% van de respondenten heeft een stedentrip geboekt en 2% boekte een cruisevakantie. Op de vraag of de reiservaring uiteindelijk de verwachtingen heeft waargemaakt, antwoordt een zeer overtuigende 96% van de ondervraagden bevestigend. Deze hoge tevredenheidsgraad is niet verbazingwekkend, want veel programma’s tonen de bestemming zoals ze is, zonder ze te promoten als toeristische bestemming.

De top 10 van programma’s en series die inspireren volgens de geënquêteerden:

• 3 op Reis

• Wie is de Mol

• B&B Vol Liefde

• Floortje naar het Einde van de Wereld

• Ik Vertrek

• Expeditie Robinson

• MAX Vakantieman

• Reizen Waes

• Campinglife

• Het Perfecte Plaatje

De top 10 van populairste bestemmingen gebaseerd op tv-series en -programma’s:

• Griekenland

• Spanje

• Italië

• Sri Lanka

• Zuid-Afrika

• Mexico

• Thailand

• Curaçao

• IJsland

• Turkije

Binnenkort begint Het perfecte plaatje op Reis weer en de bestemming zal Italië zijn. Ongetwijfeld gaat dat zorgen voor meer belangstelling voor de regio’s die ze bezoeken. En alhoewel de HBO Max serie niet vermeld werd in de top 10 door Nederlandse deelnemers, is het ‘White Lotus’ effect onmiskenbaar: een toegenomen belangstelling voor Thailand en het eiland Koh Samui in het bijzonder. Ook voor wie een serie of programma niet de aanleiding was een specifieke locatie te bezoeken, gaat graag een kijkje nemen als je toch ter plaatse bent. Denk aan het pleintje voor het appartement van Emily in Paris. En de Kroatische stad Dubrovnik heeft voor Game of Thrones fans extra aantrekkingskracht als het decor van King’s landing. In Madrid is de gevel van Het Spaanse Nationale Onderzoeksraad gebouw een geliefd selfie-punt na de serie La Casa de Papel.