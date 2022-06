Van der Heijden (Corendon) boos na persconferentie Schiphol CEO Benschop

Deel dit artikel

“Bij het kijken van de persconferentie werd ik een beetje boos, want de schuld werd niet gezocht daar waar die ligt, bij Schiphol. De schuld werd echter heel erg weggeschoven. We hebben de afgelopen weken zeer constructief overleg gehad met Schiphol, maar ik vond dit wel het verstoppen van het probleem”, zo reageerde Steven van der Heijden (CEO Corendon) gisteravond bij Op 1 op de persconferentie met Schiphol CEO Dick Benschop gisteravond bij Op1.

“Bij de schuldvraag werd er gewezen op andere problemen, zoals teveel ziekteverzuim, de beveiligingsbedrijven die niet leveren, dat wij de vluchten maar half leeg moesten laten en andere luchthavens hadden er ook last van, dus de schuld werd weggeschoven. “

“Onze reizigers op vakantie laten gaan dat lukt wel, maar het is de vraag of dat hetgeen is dat ze hebben geboekt. Ik denk dat voor meer dan 95% geldt dat het gaat lukken om de vakantie uit te voeren die ze hebben geboekt, maar ik kan net als Benschop dingen niet kan garanderen nu ook niet garanderen dat iedereen op de geboekte tijd en plaats op vakantie kan, maar ik denk dat het probleem in het algemeen veel groter is als bij ons.”

Over uitval van aantal vluchten zegt Van der Heijden: “Wij hadden in eerste instantie van Schiphol begrepen dat het om 15% tot 20% uitval zou gaan en daar hebben wij ons ook op ingesteld. Wij hebben voor de zekerheid zo’n 25% van de capaciteit van Schiphol weggehaald. Toen we zojuist de cijfers kregen, bleek dat een derde van onze passagiers in de maand juli niet vanaf Schiphol kan vertrekken. Dat was nog een extra klap.”

Author Arjen Lutgendorff