Van der Heijden: “Verduurzaming van de luchtvaart is moeilijk, maar iedere stap telt”

Corendon werkt samen met pionier van duurzame kerosine SkyNRG en het Noorse klimaattechnologiebedrijf CHOOOSE om de CO2-uitstoot van haar vakantievluchten te verminderen. Tijdens het boeken van een vakantie via Corendon kunnen reizigers kiezen om de CO2-uitstoot van hun vliegreis te verlagen door fossiele kerosine te vervangen door duurzame kerosine, ook wel “SAF” genoemd (afgeleid van het Engelse Sustainable Aviation Fuel). Hiermee wordt duurzamer vliegen naar een vakantiebestemming mogelijk.

“Verduurzaming van de luchtvaart is moeilijk, maar iedere stap telt. Om de uitstoot van vliegreizen een klein beetje te verlagen, hebben we als bedrijf in Sustainable Aviation Fuel (SAF) geïnvesteerd en vanaf vandaag kunnen onze klanten dat ook. We reduceren onze uitstoot door SAF (bio-brandstof) bij te mengen en onze klanten hebben nu de keuze of ze een deel van hun CO2-uitstoot ook willen verminderen via SAF. Ook al zijn het kleine stappen, elke stap is er eentje op weg naar een minder vervuilende toekomst voor de luchtvaart. Ik ben er trots op dat we dit via het platform van SkyNRG kunnen aanbieden”, aldus Steven van der Heijden (CEO Corendon).

Eenvoudig verminderen

Reizigers kunnen hun vakantievlucht nu gemakkelijk verduurzamen. Ze kunnen tijdens het boeken van hun vakantie op de site van Corendon simpelweg aanvinken of ze een deel (gemiddeld 3%) van hun CO2-uitstoot willen verminderen met SAF. Ook op een later moment is dit nog mogelijk; rechtstreeks via het platform van SkyNRG. Via een online tool kunnen reizigers hun reisgegevens invullen, waarmee automatisch de CO2-uitstoot van de vliegreis wordt berekend. Ze kunnen vervolgens kiezen of hun CO2-uitstoot deels of volledig verminderd moet worden door het gebruik van duurzame kerosine (SAF).

Groene stroom

Het gebruik van SAF werkt volgens het “Book & Claim” principe en is te vergelijken met het gebruik van groene stroom. Kiezen gebruikers voor groene stroom, dan betekent dat niet dat er daadwerkelijk groene stroom door het stopcontact thuis komt. De energieleverancier voegt – namens de gebruiker – groene stroom toe aan het gehele netwerk. Bij SAF werkt dat net zo. Er zit niet per se SAF in het vliegtuig waarin de reiziger zit die zijn of haar reis heeft verduurzaamd. Logistiek is het slimmer om vliegtuigen in de buurt van een SAF-fabriek te tanken met SAF, om zo te voorkomen dat het over de hele wereld getransporteerd moet worden. Met onnodige CO2-uitstoot tot gevolg. Door voor SAF te kiezen dragen Corendons reizigers bij aan het verduurzamen van de gehele luchtvaart.

Auteur Dylan Cinjee