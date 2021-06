Van Deursen (Prijsvrij/D-reizen): ‘Kritiek volledig ongegrond en vaak ook feitelijk onjuist’

‘Het zijn niet de curatoren Ton en Karel die traag werken, niet transparant zijn of niet in het belang van de medewerkers of de boedel werken. Het zijn de mensen eromheen die hierover het hardste schreeuwen die op basis van eigenbelang bereid zijn alle regels aan hun laars te lappen en het werk van de curatoren extreem te bemoeilijken’, dat zegt Marc van Deursen (Prijsvrij/D-reizen) tegen TravelPro, dat hem sprak over de rol van curatoren en andere partijen die interesse tonen/toonden in het overnemen van (onderdelen van) D-rt.

Er is veel kritiek op de curatoren. Wat vind jij daar van?

‘Het imago van curatoren is doorgaans niet altijd even positief. Ik kan er zelf over meepraten. Eind jaren negentig raakte mijn vaders transport en logistiek onderneming in zwaar weer. Een faillissement volgde. Het greep hem zo aan dat hij kort daarna overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Hij was toen net zo oud als dat ik nu ben. Met een enorme kennisachterstand en vechtend op een speelveld dat mij onbekend was moest ik het als ‘gup’ voor hem opnemen tegen een doorgewinterde en zeer geslepen curator. Met een rijke boedel, en alles wat mijn vader aan vermogen had ondertussen onder beslag gelegd, was het een gemakkelijke strijd voor hem. Deze curator had zich ten doel gesteld mijn vaders vermogen naar zich toe te trekken en die strijd heeft hij uiteraard glorieus gewonnen. Het overgrote deel is vervolgens opgegaan aan zijn aanzienlijke uurtarief.’

Keek je er tegenop om met de curatoren van D-rt aan de slag te gaan?

‘Toen ik in verband met de doorstart van D-reizen met de curatoren Ton Tekstra en Karel Willemse had afgesproken om samen met hen de OR te informeren over onze plannen was ik er dagen daarvoor letterlijk fysiek ziek van. Alles kwam weer naar boven. Met lood in mijn schoenen reisde ik af naar Hoofddorp om met de curatoren te zitten. Al snel bleken alle zenuwen gelukkig onterecht. Gaandeweg het proces merkte ik dat deze heren in geen enkel opzicht te vergelijken waren met de curator van mijn vader destijds. Deze heren zitten er zeer integer en puur in, en staan voor de boedel en de medewerkers van D-reizen. Ze laten zich ook niet leiden door roddel en achterklap, maar werken stoïcijns dag en nacht door om een doorstart mogelijk te maken. De kritiek die ik hier en daar voorbij zie komen is mijn inziens dan ook volledig ongegrond en vaak ook feitelijk onjuist.’

Wat vind jij ervan dat partijen buiten de curatoren om aan de slag zijn gegaan?

‘Als je deelneemt aan een biedingsproces dan committeer je je aan de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. Door middel van je deelname en als je daarbij zelf een substantieel bod doet onderschrijf je dat er waarde zit in dat wat wordt aangeboden. Anders hoef je niet deel te nemen of een substantieel bod te doen.’

Wat vond je van het bod van Wim Smit (eigenaar van onder andere The Travel Company Direct en The Travel Club) van € 3 miljoen op D-rt?

‘Wim Smit deed een bod op de boedel, samen met Jan en Marije, waarvan gek genoeg dan € 2 miljoen weer bij henzelf terecht zou komen. Het bod van totaal € 3 miljoen was opgedeeld met het grootste deel (€ 2 miljoen) voor het merk. Dat merk zat al bij Jan en Marije, zoals iedereen ondertussen wel weet. Per saldo bood hij de curatoren voor de resterende boedel dus € 1 miljoen. Dat is mijn inziens in ieder geval een merkwaardige aanpak. Zijn bod inclusief plan blijkt veel te dun voor de doorstart. Vervolgens geeft hij aan de winkels te willen overnemen die Prijsvrij Vakanties niet over zal nemen. Hierover maakt hij een afspraak met de curatoren. Vervolgens zegt hij tegen de curatoren dat hij overeenstemming heeft met de franchisenemers van VakantieXperts om namens hen het merk VX/VakantieXperts te kopen. Dit bleek niet juist. De franchisenemers wisten van niets en willen juist zelf het merk kopen. Gezien het feit dat het merk onderdeel was van datgene wat Prijsvrij had gekocht en wij het terug hadden gegeven aan de curatoren om zo aan de franchisenemers zelf te kunnen verkopen, doen de curatoren precies dat. Ze verkopen het merk aan de franchisenemers. Wim Smit is boos en gaat vervolgens tegen de afspraken met de curatoren in de verhuurders van de beste winkels én het bijbehorende personeel benaderen. Prijsvrij Vakanties heeft op dat moment nog geen kans gehad om met verhuurders en personeel te praten daar de koopovereenkomst nog wordt afgerond en de ACM goedkeuring er nog niet is.’

Begrijp je dat Smit boos is?

‘Blijkbaar is Wim Smit ineens van mening dat het hele biedingsproces eigenlijk een wassen neus was en hij de boedel zelfstandig uit elkaar mag gaan spelen. De gevolgen die dit heeft voor een doorstart zijn blijkbaar niet relevant en het feit dat hij zich heeft gecommitteerd aan de regels van het biedingsproces evenmin.’

Hoe volg jij verder de kritiek op de curatoren?

‘Het zijn niet de curatoren Ton en Karel die traag werken, niet transparant zijn of niet in het belang van de medewerkers of de boedel werken. Het zijn de mensen eromheen die hierover het hardste schreeuwen die op basis van eigenbelang bereid zijn alle regels aan hun laars te lappen en het werk van de curatoren extreem te bemoeilijken. Onder het mom van de werkgelegenheid en de schade voor de crediteuren wordt de kwetsbare positie van de curatoren uitgemolken in de media om vervolgens zelf zoveel mogelijk uit de boedel te kunnen roven. Je kunt het “positief ondernemen” noemen. Mijn inziens zijn hier passendere kwalificaties voor.’

Hoe loopt het proces met curatoren en D-reizen ondertussen?

‘Ondertussen werken we hard door met de curatoren Ton en Karel en de nieuw toegetreden voormalige D-reizen medewerkers om de heropening zo spoedig mogelijk te realiseren. Nu dat de ACM goedkeuring heeft gegeven lijkt 1 juli een haalbare datum. Op naar ‘A Brand New D’!’

