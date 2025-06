TravelXL Reisburo Astra is al 31 jaar een begrip in Leerdam. Het reisbureau wordt gerund door Mari Temminck en Sandra de Vries. Zij zijn niet alleen op professioneel vlak een team, maar vormen ook al meer dan twintig jaar een stel. Ze hebben elkaar niet alleen gevonden in de liefde voor het vak, maar ook in de liefde voor elkaar.

Leuk detail: het duo wordt geïnterviewd door hun dochter Roos, die enige tijd stage liep op de redactie van Travelpro.

Hoe is TravelXL Reisburo Astra ontstaan?

Mari: “Op 1 augustus 1994 opende ik de deuren van Reisburo Astra aan de Kerkstraat, hartje Leerdam. Ik ben voor mezelf begonnen, omdat er toen een cao kwam die vaststelde dat ik als reisadviseur in loondienst te veel verdiende. Ik vond dat wel meevallen, maar wist ook dat ik nog meer kon verdienen als ik voor mezelf zou beginnen. Dat heb ik 31 jaar geleden gedaan. Er kwam toen een heel mooi pand vrij op de hoek, midden in de winkelstraat van Leerdam – een echte a-locatie. Het enige nadeel was dat er nog veel aan moest worden verbouwd. Mijn voormalige schoonvader was aannemer, en hij vond het leuk om mij te helpen. Samen hebben we er een prachtig reisbureau van gemaakt.”

Het was vast niet altijd rozengeur en maneschijn?

Mari: “In het begin viel het niet mee om agentschappen te krijgen, ondanks eerdere beloftes. Uiteindelijk is het reisbureau aangesloten bij Toerkoop, waardoor ik wel agentschappen kreeg. In 2016 is het reisbureau aangesloten bij TravelXL en is de naam veranderd van Toerkoop Reisburo Astra naar TravelXL Reisburo Astra, maar eigenlijk veranderde er voor de klant niets.”

Hoe ben je op de naam Astra gekomen?

Mari: “Het bedenken van een naam vond ik lastig. Ik heb ‘Star Travel’ altijd een leuke en aantrekkelijke naam gevonden, en dat zette mij aan het denken. Ik zit al 65 jaar bij de muziekvereniging in Asperen: Ad Astra. Dat betekent ‘naar de sterren’. Er is ook een communicatiesatelliet die Astra heet. Aangezien wij ook veel communiceren, koos ik voor Astra. Toen ik de naam deelde met het team, waren zij ook gelijk enthousiast, en zo heeft Reisburo Astra een mooie plek gekregen in Leerdam.”

‘s Ochtends weet je niet wat de rest van de dag je brengt

Even terug in de tijd. Wat was de aanleiding om in de reiswereld te gaan werken?

Mari: “Ik werkte eerst als werkvoorbereider in een metaalfabriek, totaal iets anders. Mijn vader was mededirecteur van een busbedrijf in Brabant. Dat bedrijf wilde destijds een reisbureau erbij openen – dat deden toen veel busbedrijven – en zo kwamen ze terecht in Leerdam. Mijn vader werd toen manager van het reisbureau; hij leidde er alles. Nadat hij plotseling – letterlijk in het harnas – overleed, werd ik gevraagd om zijn plek op het reisbureau over te nemen. Hiervoor kreeg ik slechts een week de tijd om een beslissing te nemen. Ik heb advies gevraagd aan verschillende collega’s in de reiswereld, die ik via mijn vader kende, en zij zeiden allemaal: ‘Gympies aan en doen’. Zo ben ik mijn carrière begonnen als reisagent op het reisbureau. In het begin was het voor mij wel een vreemd idee – ik zat namelijk opeens op de werkplek van mijn vader. Ik wist nauwelijks iets van de reiswereld, wist bijvoorbeeld niet eens het verschil tussen langlaufen en alpineskiën. Binnen een jaar heb ik alle diploma’s gehaald die nodig waren om een reisbureau te mogen beheren. Na dertien jaar te hebben gewerkt in de Fonteinstraat in Leerdam, ben ik mijn eigen reisbureau begonnen in de Kerkstraat, waar wij nu nog steeds zitten. Inmiddels werk ik al 45 jaar in de reiswereld. Je kunt dus wel zeggen dat het een goede keuze is geweest.”

Sandra: “Ik wist altijd al dat ik veel wilde gaan reizen, en had het plan om journalist te worden. Het leek mij geweldig om de wereld rond te reizen voor mijn werk. Ik zag mezelf al helemaal op televisie voorbijkomen vanuit verschillende plekken op de wereld. Maar toen ik bij de opleiding ging kijken, wist ik al snel dat ik dit toch niet wilde. De vakken sloten niet aan bij mijn interesses, zoals politicologie. Er was ook een hele kleine kans dat je werd aangenomen op de opleiding, en ik wilde niet nog drie jaar wachten om te gaan studeren. Ik besloot om verder te kijken. Er was destijds een nieuwe toerismeopleiding in Rotterdam geopend, die ik binnen een jaar kon afronden omdat ik atheneum had gevolgd op de middelbare school. Ik kreeg binnen één jaar heel veel geleerd, zoals verschillende talen tot SEPR 1 en 2 en SEPR Nederland. Tijdens mijn opleiding wist ik gelijk al dat ik graag op een reisbureau wilde gaan werken. Dat ben ik na het behalen van het diploma op mijn negentiende gaan doen, en ik startte op hetzelfde reisbureau als Mari. Ik heb eerst zes jaar gewerkt in de Fonteinstraat – dat is alweer 37 jaar geleden – en daarna ben ik meegegaan naar de Kerkstraat.”

Hoe ziet jullie team eruit?

Sandra: “Voorheen bestond ons team uit vier mensen, maar vanwege de coronapandemie en de onzekerheid die dat met zich meebracht, hebben twee collega’s voor een andere baan buiten de sector gekozen. We werken nu alweer een tijdje met zijn tweeën, en dat bevalt ons heel goed. We zijn goed op elkaar ingespeeld en kunnen elkaar goed aanvullen.”

Mari: “Tijdens de coronapandemie kon ik aan de andere twee dames niet garanderen dat zij hun baan zeker waren, omdat het een erg onzekere tijd was. We redden het samen op het reisbureau, ook al was dat voor ons en de klanten soms een beetje wennen. We werkten vanaf toen alleen met elkaar, en onze medewerkers hadden ook hun vaste klanten die nu naar ons toe gingen, maar dat verliep allemaal soepel.”

Mari vertelt verder: “Sandra en ik zijn ook al heel lang een stel, en dat zorgt ervoor dat we gemakkelijk dingen aan elkaar kunnen vertellen. Als alleen ik overdag op het reisbureau ben geweest, kan ik haar ’s avonds vertellen wat er allemaal is gebeurd die dag. Dat is erg handig, en zo hoeven we nooit overdrachten te schrijven.”

Hoe houden jullie werk en privé gescheiden?

Mari: “Het gescheiden houden van werk en privé valt wel een beetje weg. Toch hebben wij thuis ook leuke dingen te doen, waardoor we werk ook gemakkelijk kunnen loslaten.”

Hoe is het contact met klanten?

Sandra: “Wij hebben veel persoonlijk contact met onze klanten. Wat het meest opvalt, is dat zij het fijn vinden dat wij nog traditioneel te werk gaan. Wij hebben een tijd geprobeerd om op afspraak te werken. Dit had alleen geen zin; mensen bleven gewoon binnenkomen als ze een vraag hadden, een boeking wilden maken of als ze een gids wilden hebben. We besloten vrij snel om het werken op afspraak niet te hanteren, en helpen iedereen die binnenkomt. Bij ons zorgt dit ervoor dat klanten terug blijven komen. Onze klanten willen geen formulier invullen met hun wensen, een dag en een tijdstip kiezen – ze willen gewoon bij ons binnenlopen. Wij maken ook geen gebruik van een app of iets dergelijks; dat past ook niet bij onze klanten en onze manier van werken. We hebben ook verschillende klanten die geen smartphone, e-mail of zelfs computer hebben. Bij ons staat alles op papier, dat we voor vertrek doornemen met onze klanten. Sommigen zullen het een ouderwetse manier van werken vinden, maar wij noemen het liever traditioneel – en dat past bij onze klanten. We zijn vanzelfsprekend ook blij met onze nieuwe klanten, die ook hun weg naar ons reisbureau weten te vinden. Wij hoeven hiervoor eigenlijk nooit reclame te maken, want door mond-tot-mondreclame groeit ons klantenbestand.”

Mari: “Wij zijn op zaterdag en maandagochtend gesloten. Vooral dat we op zaterdag dicht zijn, is niet gebruikelijk binnen de reisbranche, maar voor ons werkt het. Aangezien we met z’n tweeën op het reisbureau werken, kan het niet openblijven als wij op vakantie gaan. Dit betekent dat het reisbureau soms wel een hele week dicht is, maar het is niet anders. Tijdens de eerste keer dat we dat deden, was het even afwachten hoe onze klanten erop zouden reageren. Maar iedereen gaf ons groot gelijk, en niemand zei het erg te vinden om een dag later of zelfs een week later terug te moeten komen. Onze klanten komen écht voor ons en vinden het dan ook niet erg om langer te wachten of een andere dag te komen. We laten ook altijd ruim van tevoren weten als we het reisbureau dichtdoen. We spreken dan een bandje in, posten het op de site en social media, en plakken ook altijd een bericht op de deur. Ook al zijn we op vakantie, natuurlijk reageren wij wel nog op de mail. We maken zelfs boekingen vanaf ons vakantieadres en checken dan ook weleens klanten in. Als er echt spoedgevallen zijn, kunnen klanten ons ook altijd bellen. Onze klanten kunnen dan wel niet terecht in Leerdam, maar we helpen ze nog steeds.”

Zijn er veel klanten die er al vanaf het begin zijn?

Mari: “Wij hebben erg veel vaste klanten; veel daarvan komen al jaren bij ons. Sommigen boeken al sinds de opening hun reizen bij ons, en nu komen daar ook de kinderen en kleinkinderen van. Dat is natuurlijk heel erg leuk om te zien. Na 37 jaar weten we vaak precies wat iemand wil: welk type reis, hoe lang, welk hotel. Daarnaast maak je samen natuurlijk ook het een en ander mee, en is het leven niet altijd even makkelijk. Daarmee bouwen we ook weer een band op met onze klanten.”

Sandra: “Veel klanten komen ook graag een praatje maken. Ik heb onlangs voor een hele familie – opa, oma, kinderen en kleinkinderen – een reis geboekt naar Curaçao. Die reis beviel hen ontzettend goed, en het is dan erg leuk als ze naderhand allerlei verhalen komen vertellen. Het is altijd leuk als mensen na hun vakantie even binnen komen lopen en vertellen hoe hun reis is geweest. Vaak nemen ze iets lekkers mee of bloemen; dat is een hele fijne waardering. Dan krijg je echt erkenning voor je werk – en dat is bijzonder.”

Sommigen noemen het ouderwets, wij zeggen liever traditioneel

Wat is het leukste aan werken in de reisbranche?

Mari: “Het leukste aan reisadviseur zijn, is om mensen een glimlach op hun gezicht te bezorgen. Het uitzoeken van een leuke vakantie maakt ze blij. Het doet me altijd goed om dat te zien. Er zijn binnen de branche ook veel veranderingen geweest. Toen ik begon, hadden we nog helemaal geen computers en deden we alles op papier. Heel veel ging toen telefonisch. Klanten kregen een gids mee naar huis, en als ze dan terugkwamen, wisten ze wat ze wilden en ging ik bellen om de reis te boeken. Voorheen, als iemand bijvoorbeeld een vliegticket naar Australië wilde boeken, ging dat niet via de computer. Ik moest dan zo’n groot en dik ABC-boek erbij pakken. Daar kon ik de prijs zien en vervolgens belde ik om het een en ander vast te leggen. Zo’n ticket kostte toen al 4.000 gulden, maar dat is vrijwel hetzelfde als nu. Toen kwamen de automatiseringen, ineens stond voor mijn gevoel het hele bureau vol met elektronica. Het was telkens een uitdaging hoe en wat er mogelijk was. Voorheen hadden we ook veel meer keuze; er waren meer reisorganisaties dan nu. Ik vind ook dat de retail vroeger meer werd gewaardeerd. Toen ik in de reiswereld kwam, kreeg ik een hele grote bos bloemen omdat we 65 boekingen hadden gemaakt voor busbedrijf De Snelle Vliet. Veel reizen gingen toen met de bus; tegenwoordig zijn er meer vliegvakanties.”

Sandra: “Een ander mooi aspect aan werken in de reiswereld is het reizen zelf. Ik heb altijd gezegd dat ik veel wilde reizen voor mijn werk, en dat is zeker gelukt. Ik ben zelf op veel mooie reizen gegaan en heb ook verschillende onvergetelijke studiereizen mogen maken. Ik ben voor mijn werk onder andere in Australië geweest, maar ook in India, Mexico, Jamaica, Oman, Iran en nog veel meer. Het leukste aan dit vak is dat je ’s ochtends niet weet wat de rest van de dag je brengt. Je kunt mensen hebben die een boeking willen maken naar Turkije, maar je kunt ook klanten krijgen die een reis willen maken met hun hele familie naar Tanzania. Je weet het niet van tevoren – en dat maakt het werk na zoveel jaar nog steeds niet saai.”

Wat maakt TravelXL Reisburo Astra een naam om trots op te zijn?

Sandra: “Wij zijn trots op de naam die we door de jaren heen hebben opgebouwd. Niet alleen de naam, maar ook de leuke klanten die wij hebben, en dat wij dit samen mogen doen is natuurlijk ook erg leuk. Daar ben ik dan ook erg dankbaar voor.”

Zijn er voor de toekomst nog plannen?

Mari: “Rondom het reisbureau hebben wij geen specifieke toekomstplannen. Wel weten we dat we nu nog niet willen stoppen, ondanks mijn gepensioneerde leeftijd. Maar ik vind het nog veel te leuk, en we hebben het samen nog hartstikke naar ons zin op het reisbureau.”

Sandra: “We hebben wel bucketlist-bestemmingen op de planning staan. Guadeloupe staat al heel lang bovenaan het lijstje. Wie weet dat we daar nog naartoe gaan. Verder hebben we nog veel bestemmingen die we graag willen bezoeken. Het reizen zelf – en het verkopen ervan – is voor ons nog zeker niet afgelopen.”

Dit interview is verschenen in Travelpro juni 2025.