Van Verre Reizen versterkt zijn directieteam met Simone Jansen, die per 1 november aantreedt als mede-directeur. Met deze benoeming versterkt Van Verre zijn leiderschapsteam en zet de organisatie een volgende stap in het realiseren van haar ambities in de reisbranche.

Jansen brengt ruim 25 jaar ervaring in de reisbranche met zich mee. Zij begon haar loopbaan als reisspecialist en vervulde vervolgens diverse managementfuncties bij Tenzing Travel. De afgelopen zes jaar was zij werkzaam als General Manager bij Travelnauts. In die rol leverde zij een belangrijke bijdrage aan de verdere IT-professionalisering en de succesvolle implementatie van het boekingssysteem Travelspirit, zegt Van Verre in een persbericht. ‘Onder haar leiding groeide en bloeide de organisatie, mede dankzij haar verbindende en resultaatgerichte leiderschapsstijl.’

Binnen Van Verre wordt Jansen verantwoordelijk voor de afdelingen Verkoop en IT. In deze rol zal zij zich richten op de verdere technologische en operationele ontwikkeling van de organisatie. Daarnaast sluit haar benoeming aan bij de volgende stap in de ontwikkeling van Van Verre, waarin de organisatie zich richt op verdere groei en een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden binnen de directie, met als doel een toekomstbestendige en wendbare organisatie te creëren.

‘Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging’, zegt Jansen. ‘Wat men van mij kan verwachten: klantgerichtheid, structuur, teamwork en focus op groei. Ik houd van slimme systemen die ons werk leuker en efficiënter maken.’

Met de komst van Simone Jansen bestaat de directie van Van Verre per 1 november uit Jur Nijman, Chris Freitag en Simone Jansen.