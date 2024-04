Sinds 2 april is VCK Cruises onderdeel geworden van de Destin Travel Group, dit wordt de zesde reisspecialist van de groep.



Destin Travel is een Nederlands familiebedrijf dat sinds 1968 actief is met de verkoop van kwalitatief

hoogstaande, specialistische reizen onder een vijftal merknamen: Friendship Riviercruises, Incento

Treinreizen, Air Cruise Collection, Hannink Muziekreizen en Robinson Zeecruises. VCK Cruises treedt als zesde reisspecialist toe. In haar ruim zestigjarige bestaan heeft VCK Cruises een zeer goede reputatie opgebouwd in het hogere cruisesegment. “Mede door het aanbieden van unieke, samengestelde reizen en een grote focus op dienstverlening heeft het bedrijf een heel eigen positie weten te bemachtigen in de Nederlandse reiswereld”, laat het bedrijf weten.



Tussen de Destin Travel Group en VCK Cruises bestaan belangrijke overeenkomsten. “Beide bedrijven richten zich op een zelfde doelgroep waarbij uitstekende service, persoonlijke aandacht voor de klant en een uniek reisaanbod centraal staan. Met deze overname zijn VCK Cruises en de Destin Travel Group nog beter in staat om onderscheidende reizen samen te stellen, zodat nog beter ingespeeld kan worden op de wensen en behoeften van de klant. Daarnaast kunnen ze elkaar versterken vanuit de jarenlange ervaring waar beide bedrijven over beschikken.”



De Destin Travel Group koestert het unieke DNA van VCK Cruises en haar onderscheidende vermogen in

de markt. “Opnieuw mag de Destin Travel Group een unieke parel toevoegen aan haar familiebedrijf.

VCK Cruises en haar werknemers blijven als zelfstandig onderdeel binnen de Destin Travel Group opereren vanuit het huidige kantoor in Amsterdam. Bart de Boer blijft als Managing Director de verantwoordelijkheid dragen voor het team van VCK Cruises.”