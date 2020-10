Veilig met de georganiseerde reisbranche op vakantie: “Er is geen probleem met reizen”

De ANVR werkt aan een branchecampagne waarin het gaat uitdragen dat het met de georganiseerde reisbranche net zo veilig is op vakantie als in Nederland. “Het gaat er niet om waar je bent, maar hoe je je daar gedraagt. Wat dat betreft is er geen probleem met reizen, maar een probleem met handhaving”, aldus Frank Oostdam (directeur ANVR).”

Zolang we nog niet allemaal kunnen beschikken over een vaccin, moeten we op een andere wijze invulling geven aan veilig reizen. En dat kan ook hartstikke goed. Uitgangspunt is de mantra: testen, testen, testen in plaats van negatieve reisadviezen en quarantaineverplichtingen. Dat in combinatie met het geprotocolleerde veilige vliegen én het naleven van de lokale voorschriften op de bestemmingen maakt dat met de georganiseerde reisbranche het net zo veilig is op vakantie als in Nederland”, aldus Oostdam.

“En die boodschap gaan we de komende periode nog veel vaker en beter over de bühne brengen. We werken op dit moment hard aan de ontwikkeling van een branchecampagne die precies dát voor het voetlicht moet brengen. Dat kunnen we niet alleen, dat moeten we samen doen met àlle reisprofessionals: groot en klein, zakelijk en leisure, touroperators, reisagenten, zelfstandige reisagenten én natuurlijk ook met de vakbladen. We denken dat het verstandig is om als sector met één geluid te komen en hopen dat iedereen zich achter deze actie wil scharen. We werken onder hoogspanning en hopen in de loop van volgende week de campagne al te kunnen lanceren”.

“Het gaat er echt op geen enkele manier om waar je bent, het gaat er om hoe je je daar gedraagt”, aldus Oostdam. “Wat dat betreft is er geen probleem met reizen, maar een probleem met handhaving. En de georganiseerde reisbranche met alle veiligheidsmaatregelen tijdens het vliegen draagt maar in heel beperkte mate bij aan het aantal besmettingen in Nederland. Uit recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk blijkt overigens precies hetzelfde”. Oostdam benadrukte ook gisteravond tijdens de uitzending van Op1 de boodschap dat er op geen enkele manier sprake is van een reisprobleem. “Gedegen analyse van de besmettingscijfers van het RIVM laten dat ook zien.”

In een interview met De Volkskrant dat donderdagmiddag werd gepubliceerd werd Oostdam ook al gevraagd naar de storm van kritiek die er kwam op de ANVR, die (volgens de critici) zou verdedigen wat moreel niet te verdedigen valt. “Onze leidraad is dat het niet uitmaakt waar je bent, maar hoe je je gedraagt. Ik zou nu liever op de Canarische Eilanden zitten met veel lagere besmettingscijfers dan in Nederland”, aldus de ANVR-directeur.

