Vergeet je het Travel Congress niet?

Op 10 januari 2023 vindt Travel Congress plaats in Jaarbeurs Supernova. Dit is hét kennisevent voor de professionele reisbranche. Kennis delen, netwerken en diepgang op actuele trends en ontwikkelingen staan centraal.

Het thema: Adapting to change

De wereld en daarmee de reisbranche is continu in verandering. De laatste jaren meer dan ooit. Welke nieuwe verdienmodellen hebben we nodig en hoe spelen we in op het huidige consumentengedrag?

Wat kun je verwachten?

Verschillende actuele thema’s komen aan bod die wij in samenspraak met onze Expertgroep samenstellen en bespreekbaar maken. Ontmoet je peers op dit veelzijdige congres met een hoogwaardig programma vol plenaire keynotes, break-out sessies, panelgesprekken, workshops en rondetafelsessies waar ook fun en het krijgen van energie centraal staan.

Powered by Vakantiebeurs en ANVR

Author Sharon Evers