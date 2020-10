(Video) Breaking: tsunami in Turkije na aardbeving

Ten zuidwesten van Izmir heeft een tsunami plaatsgevonden. Het gebeurde nadat er eerder een zware aardbeving plaatsvond. Op Turkse media circuleren beelden van het water dat zich terugtrekt en daarna door de straten van (onder andere) Seferihisar stroomt.

Ook verschijnen er meer en meer beelden van de gevolgen van de aardbeving. Vooral in Turkije lijkt de schade enorm te zijn. Beelden uit Izmir laten zien dat meerdere gebouwen zijn ingestort. De bevingen deden zich voor in de Egeïsche Zee, op een diepte van 16,5 kilometer, maar werden gevoeld tot in Athene en Istanbul.

Na de aardbevingen werden zowel inwoners aan de kust van Turkije en die van Griekse eilanden, via onder andere social media, opgeroepen een veilig heenkomen te zoeken. Ook op het Griekse eiland Samos zouden overstromingen hebben plaatsgevonden en zijn gebouwen beschadigd door de aardbeving.

Tsunami in Izmir after the earthquake pic.twitter.com/2yPizAN9bZ — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 30, 2020

Massive 7.0 earthquake in Turkey (Izmir)/Greece (Samos). 👉 Video: building collapsed in Izmir pic.twitter.com/Yuda4iQ9Ba — Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) October 30, 2020

BREAKING – Over 20 buildings have collapsed in #Izmir (Turkey) after a powerful earthquake – Interior Ministerpic.twitter.com/DIp7Gfxhgp — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020

Breaking: Magnitude 7/6.5 earthquake hits Aegean Sea sparking tsunami warning at Izmir in Turkey. Unverified video of boats being pulled out to sea. pic.twitter.com/F5PjxE8Abv — Afshin Rattansi (@afshinrattansi) October 30, 2020

Footage showing a building completely collapsing in the background in Izmir, Turkey after being strong by a powerful earthquake pic.twitter.com/2TsbJLiIxk — Eastern Star (@Joknight007) October 30, 2020

This is really bad. #Izmir quake footage shows a completely destroyed building @rterdogan_ar @RTErdogan pic.twitter.com/4bjTK1ufJc — Arbab Wazeer Ahmed Memon MNA (@MehboobShahPPP) October 30, 2020

6.8-magnitude quake in Aegean causes major damage to the Church of Kimisi Theotokou, or Dormition Church, in Karlovasi, on Greek island of Samos. #izmirdeprem #Earthquake pic.twitter.com/ckNxIvWhhA — David Lepeska (@dlepeska) October 30, 2020

