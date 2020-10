[…] Zware aardbeving Griekenland en Turkije […]

Een krachtige aardbeving met een kracht van 7.0 heeft de Egeïsche kust van Turkije getroffen. Het epicentrum bevindt zich dertien kilometer ten noordoosten van het Griekse eiland Samos.

Er is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Turkse omroepen hebben wel beelden laten zien van kapotte gebouwen in de provincie Izmir, maar de gouverneur heeft laten weten dat er geen onmiddellijke informatie was over slachtoffers. De beving, ongeveer zeventien kilometer voor de kust van de westelijke provincie Izmir, werd tot in Athene en Istanbul gevoeld, aldus de US Geological Survey. Bij een aardbeving in Izmir in 1999 kwamen ongeveer 17.000 mensen om het leven.

