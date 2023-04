Video – Travelpro was aanwezig bij 150-jarig jubileum Holland America Line

Deel dit artikel

Holland America Line heeft gisteren haar 150-jarig jubileum gevierd. De feestelijke ceremonie vond plaats in Hotel New York, van 1901 tot 1977 het oorspronkelijke hoofdkantoor van de cruisemaatschappij. President Gus Antorcha van Holland America Line werd tijdens deze jubileum-ceremonie vergezeld door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden, de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, en nazaten van de oorspronkelijke oprichters van Holland America Line.

“De viering van 150 jaar gaat over meer dan onze geschiedenis alleen, het gaat ook over hoe we voortbouwen op deze prachtige erfenis en over hoe we ook de komende 150 jaar relevant blijven”, aldus Antorcha. “Vanaf die allereerste begindagen hebben we onze reputatie opgebouwd op basis van de zorg en aandacht die we gaven aan iedereen die bij ons aan boord stapte. En door de decennia heen, of die persoon nu een immigrant was, een titaan van de industrie, een soldaat of een vakantieganger, elk van hen werd behandeld alsof ze een gast in ons eigen huis waren. Hier staan we als cruisemaatschappij nog steeds voor.”

Na de ceremonie in Hotel New York werd er ook geproost aan boord van het schip de Rotterdam, die in de haven lag.

Bel en postzegel

Van de aankomst van het schip tot en met een verblijf van twee dagen in de haven, al deze memorabele momenten gaven het 150-jarige jubileum kleur. In een ruimte die in de vroege jaren 1900 dienstdeed als bagagekamer voor immigranten, onthulde Holland America Line een herdenkingsbel ter ere van het 150-jarig jubileum. Deze zal permanent in Hotel New York tentoon worden gesteld. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet doopte de bel met champagne, een traditie die gewoonlijk alleen wordt gereserveerd voor de doop van een nieuw schip. Holland America Line werkte nauw samen met PostNL om ter ere van het 150ste jubileum een postzegel van goud te ontwerpen. Deze postzegel werd tijdens de ceremonie onthuld door Bob van Ierland, Managing Director PostNL Nederland.

Familieleden

Daarnaast presenteerden familieleden van één van de oorspronkelijke oprichters van Holland America Line het eerste originele bedrijfsaandeel. Dit zal worden bewaard als onderdeel van een bijzondere collectie in het Stadsarchief Rotterdam. Onder de aanwezigen van de officiële ceremonie bevonden zich teamleden van de Holland America Line en meer dan 60 van de meest loyale Mariners van de cruisemaatschappij, gasten die minstens 1.400 dagen op de schepen van de lijn hebben gevaren.

Auteur Dylan Cinjee