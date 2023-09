Ieder jaar verrast Untamed Travelling haar tien best boekende reisagenten met een reis, de inmiddels welbekende toppersreis. Onlangs zijn de deelnemers bekendgemaakt en nu wordt ook de bestemming van de reis onthuld in een video, die je meeneemt naar het altijd bruisende….

Kaapstad en omgeving

Droom weg bij de betoverende beelden van de ‘Mother of cities’ en het overweldigende natuurschoon van de Westkaap. Tijdens de avontuurlijke en culinaire reis waarbij adembenemende momenten en gastronomische hoogtepunten aan elkaar geregen worden, neemt Untamed Travelling de topverkopers mee naar haar Afrikaanse roots. Untamed Zuid-Afrika, Where the world can’t find you…

Wil jij volgend jaar ook bij de top 10 horen die uitgenodigd worden voor een spectaculaire verrassingsreis? Boek dan zoveel mogelijk van de avontuurlijke maatwerkreizen van jouw klanten bij Untamed Travelling en ‘secure your spot’.