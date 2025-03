Vandaag, precies vijf jaar geleden, werd Nederland geconfronteerd met ongekende maatregelen als reactie op de COVID-19-pandemie. Toch heeft de pandemie de VvKR (Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties) ook enkele positieve ontwikkelingen gebracht.



De pandemie heeft voor een versnelde digitalisering gezorgd. Onderling werden de contacten onderhouden via Zoom- en Teams meetings die VvKR regelmatig organiseerde en nog steeds zijn deze digitale bijeenkomsten populair. Ook sloegen reisexperts zelf de handen ineen om samen snel te schakelen daar waar het nodig was. Zo hadden de Afrika specialisten een whatsapp groep waarin zij met elkaar deelden wat de situatie was in de verschillende landen. Dit maakte hen daadkrachtig tijdens de crisis, zo konden ze elkaar en hun reizigers goed helpen. Ze waren altijd goed op de hoogte van de lokale omstandigheden. Zelfs beter dan de reguliere media die bij VvKR dan ook graag informeerden naar de laatste stand van zaken wanneer reizigers onderweg gestrand waren vanwege een “vliegverbod” uit verre landen, zoals Namibië en Zuid-Afrika.



Herontdekking Nederlandse natuur

Met reisbeperkingen in het buitenland hebben Nederlanders massaal de schoonheid van hun eigen land herontdekt. Diverse reisspecialisten van VvKR hebben de pandemie gebruikt om hun tropische bestemmingen uit te breiden met het eigen land als reisdoel. Zo heeft Kim Nooyens, eigenaar Reisbrigade en tevens huidige voorzitter van VvKR, samen met Saskia Griep van Better Places de nieuwe reisorganisatie Avontuur Dichtbij opgezet, de naam zegt precies wat het is. Caroline de Greeff, coördinator Duurzaamheid ging met haar Fair2 travel trips organiseren in Europa toen reizen weer mocht, maar haar verre bestemmingen ‘gesloten’ bleven. Ook na de pandemie zijn al dit soort nieuwe initiatieven een succes gebleken voor de reisondernemers aangesloten bij VvKR.



Crisis prikkelt creativiteit

Diverse VvKR-leden raakten nog meer door de crisis geïnspireerd en lieten zich van hun creatieve kant zien. Zo introduceerde Pippin Hikes, die wandelvakanties organiseert het kamperen in de eigen achtertuin (zie foto), maakte Flip Stoltenburgh van Merapi Tour & Travel zijn langgekoesterde droom waar. Hij schreef het 400 pagina’s tellende reiskookboek “Trek in Indonesië”. Nathalie D’Alessandro van SWS Sailing timmerde langs de weg om toch haar klanten, die eigenlijk in Turkije een blue cruise zouden maken, aan zich te blijven binden. Zij organiseerde allerlei coronaproof events in Nederland zoals een auto-audiotour en sloepenvaartocht.



Financiële afhankelijkheid van toerisme

Het leven veranderde drastisch voor onze reisspecialisten tijdens Covid en deed bijvoorbeeld Milou van Roon (Explorista Travel) beseffen dat zij als reisondernemer alleen op de goede plekken geld wil uitgeven. “De periode heeft me extra doen bevestigen hoe ontzettend belangrijk reizen is en wat een gemis het is als het niet kan. De interactie met andere culturen, het respect voor de prachtige natuur, het verbreden van ons wereldbeeld en ook de verantwoordelijkheid die we dragen als reisondernemers. Ik ben me nog meer doordrongen van hoeveel mensen in de wereld financieel afhankelijk zijn van het toerisme. Wat voor belangrijke invloed je hebt door het geld van je reizigers uit te geven op plekken waar het de lokale bevolking echt helpt. Daarom werk ik waar mogelijk met vrouwelijke gidsen en doneren we aan goede doelen die zich inzetten voor vrouwenrechten in de landen die we bezoeken.”



Toename van nieuwe hobby’s en activiteiten

Tijdens de lockdowns zochten velen naar nieuwe manieren om hun tijd te besteden. De nieuwe hobby’s hebben bijgedragen aan een gezondere en actievere levensstijl en dat merken we bij VvKR. Binnen het groeiende ledenbestand zien we na Corona een flinke toename van actieve reizen. Niet alleen in eigen land of ver weg, ook is het aanbod binnen Europa gestegen. Van fiets- en vaarvakanties in de populaire landen tot aan retraîtes, mindfulness reizen of winterexpedities in de kou van Lapland. Wandelen heeft tijdens Covid ook enorm aan populariteit gewonnen VvKR heeft sindsdien meerdere wandelorganisaties mogen verwelkomen zoals Westreizen, Unpluggued Outdoor, WAW.travel en Mini Expedities.



Blijvende impact op werkcultuur

Op afstand werken is een integraal onderdeel geworden van onze werkcultuur. Met hun telefoon en laptop onder de arm reizen de VvKR-leden alweer jaren de wereld over om onvergetelijke trips voor haar gasten te organiseren. De ontwikkelingen sinds vijf jaar illustreren de veerkracht en aanpassingsvermogen van onze reisspecialisten. Als Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) erkennen we de uitdagingen van de afgelopen jaren, maar we zien ook de kansen die zijn ontstaan. We blijven ons inzetten voor duurzaam en kleinschalig toerisme, waarbij we de nadruk leggen op persoonlijke ervaringen en respect voor lokale gemeenschappen.